G7: Elkaszált a kormány két, Mészárosnak szánt gyorsforgalmi utas koncessziót

Elkaszálta a kormány az M86-os és M87-es gyorsforgalmi utak koncessziós pályázatát – írta a G7. Egy megszerzett dokumentum alapján közölték, hogy kormányzat a koncessziós eljárás keretében nem szerződik senkivel, így a korábban tervezett formában nem épül meg a két út.

A 2026. január 30-án kiírt koncesszióért a NER két építőipari topmilliárdosa indult: a két érvényes ajánlatot Szíjj László a Lumen magántőkealappal, Mészáros Lőrinc a Mészáros és Mészáros Kft.-vel.

A G7 szerint az ilyen esetben mindig felmerül, hogy mennyire lehet valódi verseny egy ilyen felállás, hiszen a két milliárdos együtt tulajdonos a magyar építőipar messze legnagyobb üzletében, a 2057-ig hatályos autópálya-koncesszióban, amely a magyar államra gigantikus pénzügyi terhet rak, a haszonhúzóknak pedig eddig csillagászati megtérülést biztosított. Mindenesetre Mészáros Lőrinc cége adta az olcsóbb, kilométerenként és évente 1,4 milliárd forintos ajánlatot, Szíjj László érdekeltsége 1,6 milliárd forintos árral pályázott.

A szóban forgó két, Szombathelynél összekapcsolódó fejlesztés nem része az említett nagy autópálya-koncessziónak, ezért írt rá ki külön tendert az előző kormány. A lap szerint elfogadása esetén a Mészáros-ajánlat 30 év alatt összesen 1700 milliárd forintba került volna folyó áron. Az üzleti modellben 284 milliárd forintos adózás utáni tiszta profittal számoltak, 15 százalékos tőkearányos megtérülést biztosítva.

A 360 milliárdos kivitelezési költségek alapján az látszik, hogy kiemelkedő áron épített volna Mészáros Lőrinc cége: az egyszerűnek számító, 42 kilométeres szakaszon kilométerenként 8,6 milliárd forinttal számoltak. Pedig nem is autópályáról van szó, hanem egyszerűbb kiépítésű autóútról. Ezt ahhoz érdemes viszonyítani, hogy a közép-európai ár jelenleg 4-5 milliárd forint között alakul – írta a lap.

Frissítés:

11 éve tart az ígérgetés Vas megyében Ágh Péter részéről, hogy az M86-M87 Kőszeg – Szombathely – Körmend gyorsforgalmi út megépítéséről, miközben 2022-ben az a Lázár János állította le a beruházást, akinek épp ő volt az államtitkára

– írta a Facebookján Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint először 2015-ben ígérték meg, azóta sem épült meg. Végül a kampányban koncessziós eljárást írtak ki, melyre két ajánlattevő nyújtott be ajánlatot: a Szíjj Lászlóhoz köthető Lumen Magántőkealap és a Mészáros Lőrinchez köthető Mészáros és Mészáros. Az egyik 36, a másik 53 százalékkal magasabb koncessziós díjat ajánlott, mint amennyit a korábbi mérnökárbecslések és megtérülési számítások alapján a kiíró, Lázár János korábbi minisztériuma elfogadhatónak tartott. Tehát a hatályos jogszabályok szerint eredménytelennek kell lennie ennek a tendernek költségtúllépés és túlárazás miatt.

Egész pontosan ez azt jelenti, hogy a 30 évre szóló rendelkezésre állási díj becsült értéke (melyet nem mi, hanem még a Lázár János vezette minisztérium becsült) 1488 milliárd forint volt, ehhez képest a Lumen Magántőkealap 2033, míg a Mészáros és Mészáros 2277 milliárd forintos ajánlatot adott.

Szerintem teljesen természetes, hogy ilyen mértékig túlárazott ajánlatokat a Kormány nem fogadott el. A Tiszára szavazó jelentős többség nem arra adott felhatalmazást, hogy 53 százalékkal túlárazva Mészáros Lőrinctől rendeljünk újabb gyorsforgalmi utat

írta Vitézy.