Aligátorteknőst találtak a Balatonnál: ezért érdemes vigyázni

Újabb aligátorteknős került elő a Balatonnál, ezúttal az északi parton – írja az Időkép. A faj alapvetően az Egyesült Államok, illetve Kanada területén őshonos, éppen ezért alapból igencsak meglepően hathat, ha az ember a hazai természetben sétálva, egy tóban lubickolva bukkan egy példányra.

Márpedig a Teknős Park Balatonföldvár beszámolója szerint szinte minden nyáron akad befogás a tó környékén, ami arra utal, hogy még mindig kerülnek ki ilyen állatok a természetbe. 2024 júliusában például Balatonőszöd és Balatonszárszó között fogott ki egy horgász aligátorteknőst egy csalihalas hálóból.

Ha ilyen állattal találkoznánk, érdemes vigyázni, ugyanis erős harapásuk miatt veszélyesek, nem szabad őket kézzel megfogni.

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Varga Attila zoológus, a Nyíregyházi Állatpark akváriumkurátora a 24.hu-nak korábban elmondta, a fajt korábban legálisan is lehetett tartani, ám a potenciális veszélyei miatt ma már csak igen szűk szakmai kör, például állatkertek tarthatják törvényesen. Alapvetően látványos megjelenésű élőlényről van szó, legalább az 1980-as évek óta jelen van itthon, ezért a 2015-ös tiltás ellenére továbbra is népszerű a hobbisták körében.

A probléma akkor kezdődik, amikor az állat elkezdi kinőni az akváriumát, túl sokat eszik, vagy a hal- és húsfogyasztásából, valamint a nem megfelelően szűrt medencéjéből adódóan kellemetlen szagú lesz. Jobb esetben ilyenkor a hobbisták nem a természetbe engedik, hanem behozzák az állatkertbe – de ez nem mindig van így.

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Amíg a faj nem szaporodik, addig nem jelent komolyabb veszélyt az ökoszisztémára, a tényleges fenyegetéshez több százas, esetleg ezres állomány kellene. Egyedi szinten azonban fogyaszthatja a hazai állatokat, akár védett fajokat is. Az aligátorteknős a ragadozókkal, potenciális veszélyforrásokkal való találkozásra minden esetben harapással válaszol.

Méretéből adódóan képes komolyabb sérülést is előidézni, az óvatlan ember akár az ujját is elveszítheti.

Aktívan alapvetően nem prédál minket, egyszerű védekezésről van szó, éppen ezért kellő körültekintéssel elkerülhetjük az érintkezést. Sajnos előfordul azonban, hogy egy-egy példány a zavaros vízben bújik meg, a fürdőzőnek, horgásznak pedig elúszva, a közelébe lépve esélyes sincs az észlelésre. Ilyen esetben akár az állat is potenciális zsákmánynak nézheti az embert, és már csak a harapás után jön rá, hogy túl nagy a falat.