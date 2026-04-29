Ijesztően alacsony a Balaton, a Velencei-tó és a Duna budapesti vízszintje is

Varga Jennifer / 24.hu
Illusztráció: siófoki életképek 2025. augusztus 26-án.
2026. 04. 29. 13:15
Nagyon hiányzik már a csapadék, viszont az előrejelzések szerint egyelőre nem nagyon várható változás.

Súlyos csapadékhiány sújtja hazánkat, melynek következtében álló- és folyóvizeink vízállása is rendkívül alacsony szinten van, írja az Időkép.

Budapestnél a vízmérce szerda reggel mindössze 84 centimétert mutatott. Ez már bőven elég ahhoz, hogy kibukkanjon a víz alól a Gellért-hegy lábánál található Ínség-szikla.

A szikla a Gellért-hegy lábánál, a Raul Wallenberg rakparttól 20–30 méterre, a folyómeder szélétől kb. 5 méterre található a Duna medrében, és nagyjából 95 cm alatti budapesti dunai vízállásnál bukkan ki a vízből.

Derzsi Elekes Andor / Wikimedia Commons Ínség-szikla.

A valaha mért legalacsonyabb vízállás a fővárosban 33 cm volt 2018. október 25-én, akkor a szikla 73 napig volt szárazon. 2022 augusztusában is megmutatta magát a Gellért-hegy „lábujja”, 2023 októberében szintén szárazra került. 2025-ben elsőként fordult elő, hogy már márciusban kibukkant a víz alól a szikla.

Mi a helyzet a Velencei-tóval és a Balatonnal?

A lap szerint a Velencei-tó vízállása is alacsony, alig 20 centivel haladja meg a vízszint az eddigi legalacsonyabb értéket, ami 2022 őszén jelentkezett.

Hasonló a helyzet a Balatonnál is, amely vízállásának átlaga jelenleg 87 centiméter. Ez jelentősen elmarad az ideális szinttől: márciusban az ideális (üzemi maximum) szint 110–115 cm körül mozogna, hogy a nyári párolgási veszteséget legyen miből fedezni. A jelenlegi szint ettől több mint 20 centiméterrel elmarad.

