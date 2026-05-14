Nagyon közel volt az évszázados hidegrekord

1940-ben Gödöllőn és 1980-ban Kékestetőn ezen a napon egyaránt -2,1 fokig csökkent a hőmérséklet a hajnali órákra, ez pedig azóta is évszázados hidegrekordnak számít, írja az Időkép.

Csütörtök reggel nem sokon múlott ennek megdöntése, ugyanis az elmúlt éjszaka során még a térségünkbe érkezett hideg, száraz levegő alakította az időjárást, a gyenge szélben a derült ég alatt gyorsan hűlt a levegő. Kora reggelre elsősorban az Északi- és Dunántúli-középhegység, illetve a Duna-Tisza köze fagyzugaiban csökkent fagypont alá a hőmérséklet.

A HungaroMet tájékoztatása szerint a leghidegebb Fülöpháza Hattyús-széken volt, ahol hajnali 5 órakor -1,7 fokot mutatott a hőmérő. Így tehát mindössze 4 tized fokra voltunk a hidegrekord beállításától.

Az előrejelzések szerint a hideg levegő utánpótlása megszűnik, délire-délnyugatira fordul fölöttünk az áramlás, amelynek köszönhetően ismét melegebb, nedvesebb levegő áramlik fölénk, ami újabb csapadékhullámot hoz magával.