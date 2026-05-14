Az ország egyik felén már ma szükség lehet az esernyőre

Csütörtökön napos idő várható fátyol- és gomolyfelhőkkel, majd délutántól nyugat felől megvastagodó felhőzetre, és a Dunántúlon elszórtan záporokra, zivatarokra kell számítanunk – írja a Kiderül. A délies szelet élénk, néhol erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 18 és 23 fok között alakul, késő estére pedig 9 és 14 fok közé hűl le a levegő.

Vas, Zala, Somogy és Veszprém megyékre elsőfokú figyelmezetést adtak ki zivatar miatt, melynek értelmében ezekben a régiókban villámlás, szélesőrödés és jégeső is előfordulhat.