Gyermekkorában lefagyasztott heréje teheti újra termékennyé a kemoterápián átesett férfit

A kemoterápia és a sugárterápia világszerte több millió gyermek életét mentette már meg, de ezek egyben a felnőttkori meddőség kockázatát is magukban hordozzák: a hasonló kezelésben résztvevők nagyjából egyharmadát azoospermiásnak tekintik pubertás után, ami azt jelenti, hogy a hímivarsejtek hiányoznak az ondóból.

Most, a világon elsőként, a Brüsszeli Egyetemi Kórház és a Brüsszeli Szabad Egyetem (VUB) orvoscsoportja azt állítja, hogy képesek voltak helyreállítani egy ilyen beteg spermiumtermelését, írja a Science Alert. Egy új, szakértői lektorálás előtt álló esettanulmányban a kutatócsoport elmagyarázza, hogyan kezeltek egy életképes spermiummal nem rendelkező férfit úgy, hogy a saját gyermekkori hereszövetéből vett mintát ültették át.

Óriási előrelépés, de még nem megoldás

A lap beszámolója szerint a névtelenséget kérő beteg sarlósejtes vérszegénységgel született – egy örökletes vérbetegséggel, amely adományozott csontvelővel és kis dózisú kemoterápiával kezelhető. 2008-ban, a kezelés előtt – az akkor körülbelül 10 éves – beteg és családja beleegyezett abba, hogy eltávolítsák az egyik heréjét, és azt későbbi felhasználás céljából lefagyasszák.

Tizennégy évvel később, 2022-ben a férfi visszatért a brüsszeli VUB IVF-központjába, hogy jelezze: gyermeket szeretne. Azonban mint kiderült, hogy a megmaradt heréjében nincsenek életképes spermiumok.

A férfi ezért átültetést kért, amihez a gyermekkorában lefagyasztott hereszövetet használták fel. 2025-ben a férfi át is esett a kísérleti műtéten: ennek során négy szövetet helyeztek vissza a heréjébe és négyet a herezacskójába. Most, egy évvel később, ezek közül az átültetett szövetek közül néhány elkezdett életképes és mozgékony spermiumokat termelni.

A probléma azonban nem hárult el teljesen, ugyanis a herének csak az átültetett szöveteket tartalmazó részeiben vannak életképes spermiumok, és ezek nincsenek összeköttetésben a beteg ondóvezetékével. Erre tehát még mindenképp megoldást kell találni, ha az érintett vagy a jövőbeli betegek szeretnének gyermeket.

A kutatók szorosan figyelemmel fogják kísérni a beteget, aki ezen az újszerű hereátültetésen esett át. Amennyiben pedig sikerrel járnak a gyermekvállalás terén, a kutatóknak szándékukban áll figyelemmel kísérni az embrió fejlődését, a terhesség előrehaladását és a gyermek hosszú távú egészségügyi állapotát is.