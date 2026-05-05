Meglepő dologra figyeltek fel a városi madaraknál

2026. 05. 05. 04:40
Catherine Falls Commercial / Getty Images
Egy kislány elijeszti a városi galambokat.

Ugyanarra a váratlan eredményre jutottak a kutatók, amikor több európai országban is azt vizsgálták, milyen hatást vált ki a városi madarakból, ha megközelítik őket – írja a Science Alert.

A magyar kutatók részvételével, Franciaországban, Németországban, Lengyelországban, Spanyolországban és Csehországban végzett mintegy 2000 kísérlet eredménye alapján kijelenthető:

a városi madarak jobban megijednek és nagyobb eséllyel repülnek el, ha egy nő sétál feléjük, mintha egy férfi

Miért lehet ez?

A People and Nature szaklapban megjelent kutatás szerint az elméletet összesen 37 madárfajon tették próbára, és akár verebekről, varjakról vagy harkályokról volt szó, egyértelműen megfigyelhető volt az eltérő reakció.

A különbség annak ellenére is szemmel látható volt, hogy minden megfigyeléshez egy nagyjából azonos magasságú és azonos színű ruhát viselő férfi és női résztvevőt választottak ki. A hasonlóságra olyannyira figyeltek, hogy a hosszú hajú nőknek még a haját is el kellett rejtenie.

Talán ez a tanulmányunk legérdekesebb része: azonosítottunk egy jelenséget, de valójában nem tudjuk, miért

– jelentette ki Federico Morelli biológus, a Torinói Egyetem munkatársa.

Jelenleg csupán találgatni lehet annak kapcsán, hogy miért van ez. Az egyik elmélet abból indul ki, hogy Európában a távoli múltban a férfiak voltak a vadászok, a nők pedig a gyűjtögetők. E szerint azonban a nők is vadásztak, jellemzően kisebb zsákmányokra, például madarakra – innen eredhet a félelem. A kutatók azonban egyelőre azt sem tudják, hogyan tudnak a madarak különbséget tenni az emberi nemek között.

