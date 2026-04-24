Öttonnás II. Ramszesz-szobrot találtak Egyiptomban

Egy hatalmas II. Ramszeszt ábrázoló szobrot fedeztek fel Egyiptomban, a Nílus deltájában – írja az Arkeonews.

A felfedezést egy régészeti expedíció tette lehetővé a Tel Faraoun nevezetű lelőhelyen. A szobor alsó része, amely a lábakat és a talapzatot foglalja magába, hiányzik, viszont a megmaradt felső rész tömege így is öt-hat tonna között mozog, magassága pedig 2,2 méter.

Habár a szobor viszonylag rossz állapotban maradt fenn, megőrizte azokat a fontos vonásokat, amelyek alapján megállapítható, hogy II. Ramszeszt ábrázolja, aki az ókori Egyiptom egyik leghatalmasabb és leghíresebb uralkodója volt.

Dr. Hisham Lithi, a Régészeti Főtanács főtitkára szerint a lelet értékes bizonyítéka annak, hogy hogyan viszonyult a deltavidék a vallási élethez és az uralkodóhoz. Ami még ennél is fontosabb, hogy rávilágít: az ókori egyiptomiak hatalmas szobrokat szállítottak egyik helyről a másikra.

A vizsgálatok arra utalnak, hogy a szobor nem Tel Faraounból származik. A kutatók úgy vélik, hogy eredetileg Pi-Ramesszében, a II. Ramszesz által alapított fővárosban készült. Onnan valószínűleg az ókorban szállították Tel Faraounba, hogy egy helyi templomban újra felhasználják.

A királyi szobrok különböző vallási újrahasznosítása az ókori egyiptomi kultúra mind gyakorlati, mind szimbolikus vonatkozásait tükrözi. Rámutat arra, hogy a helyi központok miként tartották fenn a kapcsolatot a főbb királyi központokkal, miközben a meglévő emlékműveket új vallási célokra használták.

Mohamed Abdel-Badii, az Egyiptomi Régészeti Osztály vezetője megjegyezte, hogy a szobor eredetileg egy „triád” néven ismert nagyobb szoborcsoport része lehetett. Ezek a triádok általában egy királyt ábrázoltak, akit istenek vettek körül, szimbolizálva az isteni védelmet és hatalmat.

A műtárgyat a megőrzése érdekében gyorsan átszállították a San El-Hagar-i raktárba, ahol a szakértők a nemzetközi szabványoknak megfelelően megkezdhetik a részletes restaurálási munkálatokat. A mű pontos eredetét és korát a szobor kőanyagáról és a faragási technikákról vett minták elemzésével határozzák meg.