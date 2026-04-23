Vértanú halált halt Szent István megkeresztelője

A poroszok földjén halt vértanú halált 997. április 23-án Szent Adalbert prágai püspök. Élete során Magyarországon és Lengyelországban is végzett eredményes térítő munkát, aminek köszönhetően szinte az összes közép-európai állam védőszentként tartja számon.

A püspök, polgári nevén Vojtech, egy cseh herceg gyermekeként látta meg a napvilágot Libicében. A legenda szerint Vojtech-et azért küldték papi pályára, mert gyerekkorában súlyosan megbetegedett, ami apja szerint isteni figyelmeztetés volt, így 15 éves korában beiratkozott egy magdeburgi dóm iskolájába. Vojtech bérmálkozáskor mentora iránti tiszteletből választotta az Adalbert nevet, majd visszatért Prágába. Úgy tartják, Adalbert már ekkor kitűnt tudásával és ékesszólásával, aminek eredményeként püspökké szentelték.

Az emberek azonban az idő múlásával egyre inkább elfordultak tőle, ugyanis rendkívül következetesen igyekezett a keresztény vallás szabályait érvényesíteni a csehek életében: betiltotta a többnejűséget, elítélte a varázslás gyakorlatát és híveit élesen kritizálta amiért hasznot húztak a rabszolga-kereskedelemből. Kudarcai miatt visszavonult egy olasz bencés kolostorba.

A második menekülés

Nyugalma azonban nem tartott sokáig: az egyházfő négy év után arra utasította, hogy térjen vissza Prágába. A püspököt állítólag ismét kitörő örömmel fogadták, viszont a múlt megismétlődő eseményei miatt népszerűsége megint csökkenni kezdett. Közben fivérei hatalmi harcba keveredtek a II. Boleszláv nemzetséggel. A harcokba egy testvér kivételével, mindannyian belehaltak. Adalbert így másodszor is elmenekült Prágából, azonban sikerült maradandót alkotnia: 993-ban 12 bencés rendtársával megalapították a brevnovi apátságot, amely később a nyugati szláv népek térítésének az élén járt.

Az nem világos, hogy még püspökségében vagy már menekülésében, de Magyarországon is megfordult. Neki tulajdonítják Géza nagyfejedelem és Vajk – Szent István–megkeresztelését. Karaktere fontos szerepet játszott a magyar egyház alapjainak lerakásában, ezért a pápa később Adalbertet bízta meg a pogány poroszok megtérítésével.

A lengyeleknél Meseritzben újabb kolostort alapított, majd a Vitéz Boleszláv fejedelemtől kapott erős katonai kísérettel a Balti-tenger partjainál élő poroszok megtérítésére indult. 997 április 23-án vértanú halált szenvedett. A Katolikus Lexikon szerint a püspök sikeres volt küldetésében, ám egy pogány pap ármánykodásának esett áldozatul, számos történész viszont úgy véli, hogy a pogányok által szentnek tartott fák kivágása okozta vesztét. Adalbertért érzett tiszteletért Vitéz Boleszláv állítólag a szent súlyával megegyező aranyat adott a pogányoknak a püspök testéért cserébe, akit később Gnieznóban temettek el. A mártírt I. Szilveszter pápa 999-ben szentté avatta.