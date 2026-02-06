11 éve nem történt ilyen: egymás után két péntek 13. lesz idén

Ritka eseménynek lehetünk részesei idén: 2026-ban két egymást követő hónapban, februárban és márciusban is lesz péntek 13-a. Ilyesmi meglehetősen ritkán, 6-11 évente fordul elő, utoljára 2015-ben volt erre példa, legközelebb pedig 2037-ben élhetünk át hasonlót.

A nyugati kultúra babonái péntek 13-át tartják az éve legszerencsétlenebb napjának. Minden évben legalább egyszer péntekre esik valamelyik hónap 13. napja, ritkább esetekben azonban egy esztendő alatt ez többször is előfordulhat.

Miért balszerencsés péntek 13?

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, a hiedelmek világában a péntek és a 13-as szám külön-külön is baljóslatú fogalom, a kettő összekapcsolása pedig különösen fenyegető. Hogy ennek mi az oka, arra biztos választ nem tudunk adni, ám több lehetséges magyarázat is létezik.

A péntek feltehetően annak köszönheti rossz hírét, hogy a hét ezen napján szenvedett kereszthalált Jézus Krisztus. Sőt, egyesek szerint Éva e napon csábította bűnre Ádámot a Paradicsomban. Rómában, majd a nyugati országokban ráadásul pénteken tartották a kivégzéseket.

A 13-as szám negatív megítélése szintén Jézushoz köthető, aki 12 tanítványával költötte el az utolsó vacsorát, vagyis az asztalnál tizenhárman ültek. Ráadásul sokan azt is tudni vélik, hogy utolsóként épp az áruló Júdás foglalt helyet a mester mellett.

Ez volt az első péntek 13.

A történelem legelső igazán tragikus péntek 13-aként 1307. október 13-át azonosíthatjuk. Ezen a pénteki napon IV. Fülöp francia király hátborzongató, összehangolt akciót indított a templomos lovagok elfogására, vagyonuk lefoglalására. A vád ellenük árulás volt, szimónia és romlott erkölcs, vagyis a tagok istentelen, ördöggel cimboráló életmódja. Kínvallatásnak vetették alá őket, és többségüket máglyán megégették.

Az igazi indok persze az volt, hogy a Szentföld elvesztése után a rend Európába költözött, ahol roppant vagyona, a pápától kapott kiváltságai okán államként működött az államban. Mentve voltak mind a világi, mind az egyházi törvények alól, felelősséggel egyedül a pápának tartoztak.

Túlzott önállóságuk a francia központi monarchia kiépítésének egyik fő akadálya volt, ezért „veszniük kellett”. De nem sikerült minden templomost kiirtani, a túlélők más lovag- és szerzetesrendekben, zsoldosseregekben találtak menedéket, és vitték magukkal annak a szörnyű péntek 13-ának történetét…