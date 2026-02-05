Milliók életét mentheti meg egy új, koleszterincsökkentő tabletta

Amerikai kutatók egy olyan újfajta tablettával álltak elő, amely jelentősen csökkenti az artériák elzáródását okozó koleszterinszintet azoknál, akiknél a koleszterin és triglicerid csökkentésére szolgáló sztatinok szedése ellenére is magas a szívroham kockázata – írja a Science Alert.

A sztatinok úgy működnek, hogy blokkolják a máj koleszterintermelésének egy részét, emiatt jelenleg a kezelés alapköveként szolgálnak. Azonban még a legnagyobb dózisok esetén is sok embernél is úgy tűnik, további segítségre lenne szüksége az LDL, vagyis a „rossz” koleszterin szintjének csökkentéséhez. Ezt szolgálná a most tesztelt készítmény, az enlicitid is.

Meggyőző eredmények

A New England Journal of Medicine című folyóiratban megjelent tanulmányban több mint 2900 magas kockázatú beteg vett részt, akiknek egy része az újító tablettát kapta meg, míg a kontrollcsoport tagjainak hatóanyag nélküli gyógyszert adtak. Az eredmények szerint a különbség szemmel látható: az enlicitid szedőinek LDL-koleszterinszintje akár 60 százalékkal is csökkenhetett hat hónap alatt.

Egy év után szintén hasonló arányszámokat kaptak, és ehhez csupán egyetlen dologra kellett figyelni: a gyógyszert reggel, étgyomorra kellett bevenni.

Dr. Ann Marie Navar, a tanulmányt vezető kardiológus szerint bár már most is vannak más készítmények, amelyeket a betegek hozzáadhatnak a sztatinhoz, ezek közül egyik sem közelíti meg az enlicitidnél tapasztalt LDL-koleszterinszint csökkentésének mértékét. A kutatást értékelő szakértők szerint a tanulmány „meggyőző bizonyítékokat” szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az új tabletta körülbelül annyira csökkenti a koleszterinszintet, mint a jelenleg is elérhető PCSK9 injekciók.

Mivel azonban utóbbiak felíratása és megvásárlása is bonyolult, sokkal többeken segíthet a jövőbeni tabletta. A készítmény egyelőre kísérleti stádiumban van. Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) jelezte: már felvette azt az ultragyors felülvizsgálatokat ígérő programba, így akár az is lehet, hogy néhány éven belül több millió embernek segíthet majd világszerte.