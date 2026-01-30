Két napig tüdő nélkül élt egy férfi

Elképesztő eredményről számoltak be az amerikai Northwestern Egyetem kutatói: állításuk szerint kifejlesztettek egy olyan, mesterséges tüdőrendszert, amely két napon át képes volt helyettesíteni egy beteg súlyosan károsodott tüdejét. Ez az idő elég volt ahhoz, hogy felkészítsék a férfit egy kettős tüdőátültetésre, és sikerült megmenteni az életét, írja a Gizmodo.

A Med tudományos szaklapban publikált cikk szerint a formabontó módszer életmentő lehet a transzplantáció előtt a kritikus állapotban lévő betegeknek.

Nem sok esély volt a túlélésre

Napjainkban már léteznek olyan eszközök, amelyek a szív és a tüdő bizonyos funkcióinak helyettesítésével képesek életben tartani az embert. A 33 éves férfi esetében azonban sürgős megoldásra volt szükség, ugyanis elkapta az influenza egyik súlyos formáját, ami akut légzési distressz szindrómát (ARDS) váltott ki nála. Ez egy életveszélyes állapot, amely során folyadék szivárog a tüdőbe.

Emellett bakteriális tüdőgyulladást is kapott, melynek következtében a tüdeje, a veséivel és a szívével együtt, elkezdett leállni.

Az egyetlen remény a gyógyulásra egy kettős tüdőátültetés volt, az orvosai szerint azonban a férfi szervezete túl gyenge volt egy ilyen beavatkozáshoz. A tüdők megőrzése ugyanakkor veszélyeztette volna az átültetett szervek túlélési esélyeit. Az orvosok végül úgy döntöttek, hogy teljes egészében eltávolítják a férfi tüdejét, és egy ideiglenes rendszert hoznak létre, ami stabilizálja az állapotát, míg a transzplantációnak nem lesz orvosi akadálya.

A légzőszerveket kiváltó rendszer (TAL) úgy lett kialakítva, hogy teljes mértékben átvegye a tüdő funkcióit. Még a férfi folyamatos szepszise ellenére is stabilan tudta tartani a szívműködést.

A szív jobb feléből vért szívtunk le, és egy külső pumpához, valamint oxigénellátóhoz vezettük, mely eltávolította a szén-dioxidot, és oxigént adott hozzá. Az oxigénnel dúsított vér ezt követően két külön csatornán keresztül visszakerült a bal pitvarba, garantálva, hogy a szív ezen fele is meg legyen töltve vérrel, és azt a testbe tudja pumpálni

– mondta Ankit Bharat, az egyetem mellsebész-kutatója.

Csodával határos gyógyulás

A TAL elég időt biztosított az orvosoknak, valamint a férfi testének is. Néhány óra után az állapota javulni kezdett, két nappal később pedig végre is tudták hajtani rajta a kettős tüdőátültetést, ami komolyabb komplikációk nélkül lement. Hét nappal a műtét után kivették az intubációból, nyolc héttel később pedig már ki is engedték a kórházból. Most, két évvel később az átültetett tüdő továbbra is tökéletesen teszi a dolgát.