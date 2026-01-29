aszteroida csapódhat a Holdba 2032-ben

Aszteroida (2024 YR4) csapódhat a Holdba 2032 december 22-én, egy kilométer széles krátert hagyva maga után – írja a Science Alert. Ennek következtében pedig akár húszmillió meteor is elindulhat a Föld felé és tönkre tennék a legtöbb műholdunkat.

A becsapódás esélye viszonylag kicsi, négy százalék, de nem elhanyagolható. A meteorzápor és a műholdak eltűnése ellenére lenne pozitívuma is a katasztrófának: lehetőség nyílna megvizsgálni a Hold geológiai, szeizmológiai és kémiai összetételét.

Az esemény új tudományos kutatásokra adna lehetőséget

Ha a katasztrófa mégis bekövetkezne, akkora erő szabadulna fel, amely egy közepes erejű termonukleáris fegyver energiájával érne fel. A fizikusok szerint a valós idejű megfigyelés olyan adatokkal szolgálna, amelyeket korábban még sosem gyűjtöttek be és másképp lehetetlen lenne megszerezni őket. Ilyen adat lenne például a becsapódás következtében elporladt kőzetekből keletkező plazma, amely tisztán kivehető lenne a csendes-óceáni régióban. Az infravörös James Webb űrteleszkóp számára az esemény lehetőséget nyújtana, hogy információkat gyűjtsön a becsapódás utáni lehűlési folyamatokról és arról, miként keletkeznek kráterek a Holdon.

Az aszteroida várhatóan egy kilométer széles, 150-260 méter mély krátert hagyna maga után a Hold felszínén, a közepén egy száz méteres olvadt kőzet medencével.

Az így keletkezett kráter a többivel összehasonlítva, lehetővé tenné következtetések levonását kialakulásukra vonatkozóan. A becsapódás földi mércével ötös erejű „földrengést” okozna a Holdon. A holdrengések mérésének kezdete (1969) óta ez lenne a legerősebb az égitest történetében. Az emiatt keletkező törmelékből akár 400 kilogramm is elérheti a Földet, amelynek csúcspontja 2032 karácsonyán következne be. Óránként akár 100-400 darab is hullhat bolygónkra.

Az érintett területek Dél-Amerikát, Afrika északi részét és az Arab-félszigetet foglalnák magukba.

A kockázat komolysága miatt egyes űrügynökségek fontolgatják olyan missziók elindítását, amelyek a 2024 YR4 jelű aszteroidát kimozdítanák az útjából. Komoly intézkedésekre azonban csak akkor számíthatunk, ha a négy százalékos arány növekedni fog az elkövetkezendő években.