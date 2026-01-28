Mi köze van a medvéknek az Északi- és a Déli-sark nevéhez?

Ha az Északi-sarkra, más néven az Arktiszra látogatunk jegesmedvékkel találkozhatunk. Ha pedig az Antarktiszra, vagyis a Déli-sarkra, akkor pingvinek fogadnak minket.

Mindkét elnevezés görög szavakból ered: arktikós, vagyis „közel a medvéhez”, az Antarktisz (anti arktisz) pedig ennek az ellenkezőjét, „a medvével ellentétest” jelenti – írja az IFLScience.

Ennek ellenére semmi közük nincs a medvékhez.

Habár úgy tűnhet, hogy az elnevezések helyesen mutatják, hol található medve, és hol nem, ez pusztán a szerencsés véletlennek köszönhető. A két földrész neveit még azelőtt találták ki, hogy az emberek elkezdték volna felfedezni a Déli-sarkot, így nem volt ismeretük a hely medveállományáról – vagyis annak hiányáról.

Az állatok jelenléte helyett a Nagy Medve (Ursa Major) csillagkép adta az ötletet elnevezésükhöz. Mivel a csillagkép az Északi-sarkhoz közel helyezkedik el az égbolton, így az a földrész kapta „a medvéhez közel” nevet, míg a bolygó ellenkező pontján elhelyezkedő Déli-sarkot, ahol a csillagkép nem látható „a medvével ellentétes” elnevezéssel illeték.