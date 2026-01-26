Elveszett várost tárhatott fel a vihar Tunézia partjainál

Elveszett város kerülhetett felszínre Tunéziában – írja az Arkeonews. A Harry ciklon nagy pusztításokat mért Nábel településére, az ókori elveszettnek hitt Neapolis maradványait tárhatta fel.

A pusztító ciklon ajándéka

A Harry ciklon szokatlanul erős széllel és intenzív légnyomással érkezett Tunéziába, drámai tengerszint emelkedést okozva a Cap Bon-félszigeten. A vihardagálynak hívott jelenség elárasztotta a szárazföldi utakat, és otthonokat károsított.

Amikor a víz visszahúzódott, a part nagy része homok nélkül maradt, felfedve az alatta húzódó épületmaradványokat. Oszlopok, faragott kőtömbök és falmaradványok váltak láthatóvá. A leletekkel kapcsolatos találgatások hamar Neapolis felé, az ősi város felé irányultak.

Neapolis egy pun település volt, amely a római uralom alatt élte virágkorát. Fontos part menti városnak számított, amely a Római Birodalomban nagyra becsült erjesztett halszószának (garum) előállításáról volt híres.

A virágzó város veszte

A történészek úgy gondolják, Neapolis a 4. században katasztrofális károkat szenvedett egy földrengés okozta szökőár következtében. Az elmúlt években végzett felmérések megerősítették, hogy Nábel partjainál víz alatti romok hevernek. Átkutatásuk során utcákat, falakat és halszósz feldolgozásához használt edényeket találtak az üledékréteg alatt.

A szakértők egyelőre nem igazolták, hogy a leletek Neapolishoz tartoznának. A tunéziai Nemzeti Örökség Intézet vizsgálatokat végez majd a helyszínen, hogy megállapítsák, milyen eredetűek a romok. Lehetséges, hogy az építmények a partvidék későbbi időszakában történt megszálláshoz köthetők vagy a régió ókori védelmi létesítményeihez tartoztak.