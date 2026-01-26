barlangrajzokrégészetantropológiasziklarajzok
A világ legősibb barlangrajzait azonosították

Vizvári Csenge
2026. 01. 26. 12:21

Az emberiség legrégebbi ismert barlangrajzait sikerült datálni az indonéziai Celebesz szigetén – írja az Arkeonews. A Liang Metanundo-barlangban található, mészkőre festett tenyérnyomokat legalább 67 800 évesnek becsüli egy nemzetközi kutatócsoport, ezzel messze megelőzi Európa legkorábbi ismert, 40 ezer évesnek vélt barlangrajzait.

Nem számítottak rá, hogy ennyire idősek lesznek

A tudósok fejlett lézeres kormeghatározási módszerrel elemezték a kéznyomok felületén természetesen kialakult kalcium-karbonát-lerakódásokat. Az eredmények szerint, az egyik lenyomat mintegy 67 ezer évvel ezelőtt keletkezett, míg egy másik 60 ezer évvel ezelőttről származhat. Ezek alapján a legrégebbi ismert barlangi rajzoknak minősíthetőek.

Adam Brumm professzor, a Griffith Egyetem egyik vezető kutatója szerint a tenyérábrázolás művészetének legkorábbi biztosan datált bizonyítékairól van szó, amelyek bizonyítják, hogy a délkelet-ázsiai szigeteken élő emberek több tízezer évvel korábban kezdtek el komplex szimbolikus művészetet létrehozni, mint azt korábban gondoltuk.

A kézlenyomatok az őskori művészetek egyik legelterjedtebb formái, Európa, Ázsia, Ausztrália és Amerika barlangjaiban egyaránt megtalálhatók. A celebeszi alkotások azonban kitűnnek az ujjak szokatlan alakjai miatt: számos keskenyebb vagy deformált ujjat ábrázoltak, amelyek más barlangfestményeken nem voltak jellemzőek.

Még nem értek véget a feltárások

A barlangban jelenleg is folyó ásatások során, a talajszint alatt több mint 8 métert tártak fel. Az ott talált kőeszközök, állati maradványok és szisztematikus húsfeldolgozás nyomai legalább 132 ezer és 208 ezer évvel ezelőtti emberi jelenlétre utalnak, amely megelőzi a modern emberek szigetre érkezését.

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az őskori emberfajok már 1,04 millió évvel ezelőtt is lakták Celebesz szigetét, jóval a Homo sapiens létezése előtt. A mi fajunk csak nagyjából 65 000 évvel ezelőtt érkezett a szigetre.

