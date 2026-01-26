Időjárás: fagy és havazás jön, pénteken kezdődik a ramazúri

Bolondját járatja velünk az időjárás, a súlyos januári mínuszok után hirtelen átlag fölé emelkedtek a hőmérsékleti értékek – a napokig tartó hóolvadás legalább növeli a talaj víztartalmát. A gyors és extrém légköri változások emellett szétrombolták azt a gigantikus anticiklont, amely hosszan tartó extrém hideggel fenyegette térségünket is, az erős fagy és havazás jelenleg Észak-Amerikát sújtja. Itthon a folytatás cseppet sem lesz kiegyensúlyozott.

Hétvégére újabb lehűlés érkezik, éjszakánként akár -10 fokkal, és eleinte újabb havazással. Majd megint enyhülés várható

– mondja a 24.hu-nak Molnár László meteorológus, a hosszú távú előrejelzések szakértője. Nézzük a részleteket.

Tíz fok feletti meleg

Az elmúlt napokban egy déli áramlás hozott térségünkbe jelentős melegedést és némi csapadékot, ez a helyzet péntekig áll fenn. Hétfő kora délután 3-10 fokos maximumokat mérhetünk, miközben a nyugatról belépett csapadékzóna lassanként halad kelet felé, a Tiszántúlon még este is várható eső, zápor. Kedden már nagyobb területeken kisüt a nap, Vas és Zala vármegyére azonban elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a tartós, hat órát meghaladó köd miatt.

Szerda délutántól ismét többfelé várható eső, csapadékos lesz a csütörtök is, miközben a szél sok helyen megélénkül, a hőmérséklet viszont némileg emelkedik: 5-11, illetve 2-12 fokot mérhetünk. A péntek szárazabb idővel, gyenge vagy mérsékelt széllel indul, hogy aztán a szakembert idézve „elkezdődjön a ramazúri”.

Visszatér a kemény fagy

Esővel indul, ami a Dunántúl egyes részein még pénteken havazásba vált, ahogy észak felől hideg levegő tör térségünkbe. Ezt követően csapadékra már nemigen számíthatunk, szombattól viszont

jelentősen csökken a hőmérséklet, a következő 3-4 napban -10 fokos minimumokat mérhetünk, és hazánk kétharmadán napközben is fagypont alatti értékek várhatóak.

Jelen állás szerint február 4-én, azaz jövő hét szerdán jöhet az újabb változás, amikor ismét jelentősebb enyhülés kezdődik. Ez is nagyjából 3-4 napig tart, egyelőre ugyanis úgy tűnik, 8-án újfent komoly lehűlés várható.

