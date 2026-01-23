Mi történne, ha tényleg eltűnne 7 másodpercre a gravitáció?

2026. augusztus 12-én 7 másodpercre megszűnik a gravitáció a Földön, több tíz millió ember halálát okozva – állítja egy közösségi médián terjedő álhír. Ez persze csupán minden tudományos alapot nélkülöző kitaláció: a Föld gravitációjának kikapcsolása lehetetlenség, ha viszont valahogy mégis eltűnne, az valódi katasztrófát jelentene. Lapunk utánajárt, hogy mi történne bolygónkkal gravitáció nélkül.

Gravitáció nélkül elérkezne a világvége

A TikTokról induló álhír szerint a 7,3 másodpercre eltűnő gravitáció miatt mintegy 40–60 millió ember vesztené életét, hiszen, akik a szabadban emelkednének a levegőbe, a gravitáció visszatértével kifejezetten magasról zuhannának vissza a talajra. A valóságban viszont ennél jóval súlyosabb következményei lennének a gravitáció eltűnésének: minden földi élet végét jelentené.

Gravitáció nélkül ugyanis nem létezne légkör sem, hiszen az azt alkotó gázokat is a Föld gravitációs ereje tartja fenn. Légkör nélkül nemcsak lélegezni nem tudnánk, hanem megszűnne az ózonréteg is, így nem védene bennünket semmi a Nap halálos sugaraitól. Emellett minden víz kiszökne a világűrbe, a Marshoz vagy a Holdhoz hasonló sivár égitestté változtatva bolygónkat – írja a BBC Sky at Night Magazine.

Gravitáció hiányában Nap körüli pályáját sem lenne képes megőrizni bolygónk, egyenes vonalban, 29,8 kilométer per másodperces sebességgel száguldva hagyná el a Naprendszert, és kezdene vándorolni a végtelen űrben.

Lehetetlen a gravitáció megszűnése

Mindezek fényében jó hír, hogy a Föld gravitációjának megszűnése teljességgel lehetetlen. Hiszen minden testnek, amelynek van tömege, van gravitációja is – még nekünk, embereknek is, csak éppen nem túl erős a vonzásunk. A földi gravitáció tehát csak akkor szűnhetne meg, ha bolygónk elveszítené minden tömegét, akkor viszont nem is létezne többé.

Mivel a közösségi médiában terjedő álhír sokakhoz eljutott, maga a NASA is megszólalt az ügyben, cáfolva az állításokat. Az űrügynökség szóvivője úgy fogalmazott, hogy a Föld gravitációját, vagyis a teljes gravitációs erejét a tömege határozza meg. A földi gravitáció elvesztésének egyetlen módja az lenne, ha a bolygó teljes szerkezete, azaz a magja, a köpenye, a kérge, az óceánok és a légkör elveszítené tömegét.

