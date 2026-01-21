Némán és lebénulva halt meg Lenin

leninvlagyimir iljics lenintörténelemszovjetunió
Lenin holtteste a mauzóleumban.
Lenin holtteste a mauzóleumban.
Lenin holtteste a mauzóleumban.
Lenin holtteste a mauzóleumban.

Vlagyimir Iljics Lenin orosz politikus, a Szovjetunió megalapítója 102 éve, 1924. január 21-én hunyt el. A bolsevik vezető élete során sokat betegeskedett, utolsó éveit visszavonultan, egy szanatóriumban töltötte – írja a Rubicon.

Így került hatalomra Lenin

Vlagyimir Iljics Uljanov néven született 1870. április 22-én Szimbirszkben, amely város ma az ő nevét viseli, Uljanovszknak hívják. Már 17 évesen politikai pályára lépett, miután bátyját egy III. Sándor cár elleni merényletben való részvételéért halálra ítélték. A marxista mozgalmat szervező Lenint politikai tevékenysége miatt 25 évesen Szibériába hurcolták a cári hatóságok, szabadulása után Nyugat-Európába emigrált.

Külföldön töltött évei alatt vette fel a Lenin álnevet, folyóiratot alapított, kidolgozta a bolsevik ideológia alapjait, és elhatározta, hogy erőszakkal indítja el a kommunista forradalmat. Tervei megvalósításához az első világháború alatt Németországtól kapott segítséget, amely állam az 1917 februárjában kirobbanó pétervári forradalom után Oroszországba küldte Lenint, hogy fokozza a vele ellenséges Oroszországban eluralkodó zűrzavart.

Lenin és szimpatizánsai 1917. november 7-én sikeres puccsot hajtottak végre, és megkezdték a bolsevik rendszer felépítését. Ezzel együtt járt a politikai ellenfelek megsemmisítése, a Szovjetunió megteremtése és a diktatúra bevezetése.

Éveken át betegeskedett a diktátor

A Szovjetunió 1922. december 30-án létrejöttekor az ötvenes évei elején járó Lenin egészsége drasztikusan megromlott. Ennek okát sokan egy 1918-as merényletre vezetik vissza, amelyet egy Fanni Kaplan nevű nő követett el ellene 1918 augusztusában. Lenin túlélte, hogy rálőttek, ám az egyik golyó a nyakába fúródott, és a műtét kockázatai miatt sohasem távolították el a testéből.

Ezt követően sokat betegeskedett, és több agyvérzésen átesett, ezért 1922 végén visszavonult, hatalmát Sztálinnak adta át. Egy Moszkva melletti szanatóriumba vonult, ahol 1923-ban ismét agyvérzést kapott, amelynek következményeként megnémult és teljesen magatehetetlenné vált. Vlagyimir Iljics Uljanov végül 1924. január 21-én, egy negyedik roham során hunyt el.

Lenin halála után az általa megalapozott szovjet rendszer legfőbb szimbólumává vált. Kultuszát jelzi, hogy a halála után összeülő pártkongresszus a Vörös téren, egy mauzóleumban jelölte ki végső nyughelyét, ahol bebalzsamozott holtteste mindmáig megtekinthető.

