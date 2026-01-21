Tilos a dohányzás és az alkoholfogyasztás a horgászhelyen – itt a MOHOSZ új szabályzata

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) közzétette a 2026. január 1-jétől hatályos országos versenyszabályzatát, amely minden, a MOHOSZ szervezeti rendszerébe tartozó vízterületen megrendezett hivatalos horgászversenyre érvényes. A szabályzat vonatkozik valamennyi finomszerelékes, pontyfogó, harcsafogó, pergető és műlegyező versenyre, és kitér arra is, hogy kik indulhatnak versenyeken, valamint szigorú előírásokat fogalmaz meg a versenyzőkre és a szervezőkre nézve.

A szabályzat szerint versenyezni kizárólag érvényes állami horgászjeggyel, egyesületi tagsággal és – szükség esetén – versenyzői engedéllyel lehet. A turista állami horgászjegy nem jogosít versenyzésre. Nevezni csak a feltételek teljesítésével és a díj határidőre történő befizetésével lehet. A horgászverseny hivatalosan bejelentett, szabályozott keretek között zajló, elviteli lehetőséget nem biztosító verseny. Az ilyen események csak hatósági engedéllyel tarthatók meg, függetlenül attól, hogy a kiírás hivatkozik-e a szabályzatra.

A legfontosabb pontok

A verseny ideje alatt alkohol, kábítószer és a doppingtilalom hatálya alá eső anyag, vegyület sem fogyasztható.

Azt is kiemelték, hogy a versenyeken tilos sporttal össze nem egyeztethető díjakat – például alkoholtartalmú italokat – kiosztani. A horgászversenyen a versenyző rajthelyén, illetve, amennyiben rajthelyek nem kerültek kijelölésre a horgászhelyen és annak 15 méteres körzetében, dohányozni tilos. Emellett kiemelik: a horgászversenyen a vízbe bemenni csak külön versenyszabályzati rendelkezés esetén vagy versenybírói engedéllyel lehet.