A Római Birodalom ellen harcoló kelták harci felszerelését találták meg

Kifejezetten ritka, ókori kelta harci kürtöt fedeztek fel Angliában – számolt be róla a Live Science. A szakértők úgy vélik, a hangszert Boudica királynő háborújában használhatták, amelyet a Brit-szigetet megszálló Római Birodalom ellen vívott.

Harci kürtöket a vaskori Európában főként kelta törzsek használtak, az ellenük csatázó rómaiak pedig gyakran magukkal vitték ezeket háborús trófeákként. A jellemzően bronzból készült és valamilyen állatot ábrázoló kürtök gyakori tartozékai voltak a kelták harci felszerelésének a pajzsok, lándzsák és láncingek mellett.

Mivel a most megtalált hangszer a vizsgálatok szerint a Krisztus utáni első évszázadból származik, és Norfolk megyében bukkantak rá, nagy eséllyel azon keltákhoz tartozhatott, akik felkelést szítottak a Római Birodalom ellen. Vezetőjük Boudica volt, az icenusok királynője, aki Krisztus után 60-ban robbantotta ki a lázadást. Csapatait azonban legyőzték a rómaiak, ezzel utat nyitottak maguknak, hogy átvegyék az uralmat a Brit-sziget felett.

A kiváló állapotban fennmaradt harci kürt mellett a régészek 5 pajzsdudort is előástak, amelyek a pajzsok közepét díszítették, valamint több más fémtárgyat is.

Kelták a Brit-szigeten kívül az ókorban Közép- és Nyugat-Európa számos részén éltek, többek között a mai Írország, Franciaország, Spanyolország, Németország, Ausztria és Magyarország területein is. Az elmúlt években Európa-szerte megannyi érdekes leletet tártak fel, amelyek a kelták múltjáról árulkodnak, ezekről lapunk az alábbi cikkekben számolt be: