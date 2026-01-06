Olyan objektumra bukkantak a kutatók, amilyet még sosem láttunk az univerzumban

A NASA/ESA Hubble űrteleszkópjának segítségével egy kutatócsoport felfedezett egy új típusú csillagászati ​​objektumot – egy olyan csillag nélküli, gázban gazdag sötétanyag-felhőt, amelyet a korai galaxisképződés maradványának tekintenek a kutatók. Az Európai Űrügynökség (ESA) közleménye szerint a Cloud-9 becenevet viselő objektum képében először észleltek ilyen objektumot az univerzumban.

Andrew Fox, az AURA/STScI kutatócsapat tagja szerint „a felhő egy ablak a sötét Univerzumba”. Kifejtette: elméletben tudni, hogy az univerzum tömegének nagy részét sötét anyagnak kell kitennie, de ezt a sötét anyagot nehéz kimutatni, mert nem bocsát ki fényt. A Cloud-9 azonban ritka betekintést nyújt egy sötét anyag által uralt felhőbe.

Az Astrophysical Journal Letters című folyóiratban bemutatott objektumot RELHIC-nek nevezik. A „HI” kifejezés semleges hidrogénre utal, a „RELHIC” pedig egy születendő hidrogénfelhőt jelöl az univerzum korai napjaiból, vagyis egy olyan fosszilis maradványt, amelyben nem alakultak ki csillagok. A RELHIC-eket tehát lényegében sötétanyag-felhőknek tartják, amelyek nem voltak képesek elegendő gázt felhalmozni a csillagok kialakulásához.

A tudósok évek óta keresik a bizonyítékokat egy ilyen fantomobjektum létezésére. Csak akkor találtak bizonyítékot az elméletre, amikor a Hubble-t a felhő felé fordították, és megerősítették, hogy az valóban csillag nélküli.

„Mielőtt a Hubble-t használtuk volna, azt lehetett volna állítani, hogy ez egy halvány törpegalaxis, amelyet nem tudunk földi teleszkópokkal látni. Egyszerűen nem voltak elég érzékenyek ahhoz, hogy felfedezzék a csillagokat” – magyarázta Gagandeep Anand, az STScI munkatársa, a tanulmány vezető szerzője. Kiemelte ugyanakkor, hogy a Hubble Advanced Camera for Surveys elnevezésű eszközével képesek voltak biztos felfedezést tenni. Más megfigyelt felhőkhöz képest a Cloud-9 kisebb, kompaktabb és erősen gömb alakú, így fejlett eszközökkel viszonylag könnyen megkülönböztethető.