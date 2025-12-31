Így tarthatók meg az újévi fogadalmak

Az újévi fogadalmak kinyilvánítása sokak számára kötelező hagyomány szilveszterkor, ám azok betartása már jóval kevesebbeknek sikerül. A legtöbben már az új év első heteiben feladják fogadalmaikat, a The Conversation viszont összegyűjtötte, hogyan kerülhetjük el, hogy mi is erre a sorsa jussunk. Ehhez azonban előbb azt kell megértenünk, miért fullad kudarcba a célkitűzések többsége.

A kutatások szerint a leggyakoribb fogadalmak idő vagy pénz befektetését követelik meg az embertől. Népszerű elhatározás újévkor például, hogy lefogyunk, formába hozzuk magunkat, amihez sokan az edzőtermet választják, ez azonban jelentős új kiadásnak számít, ráadásul akár több óra ráfordítását is igényelheti egy nap. Ebbe azonban nem gondolunk bele a fogadalom meghozatalakor, gyakran csak akkor szembesülünk bele, hogy nem fér bele a költségvetésünkbe vagy a kiadásunkba az új elhatározásunk.

A rendelkezésünkre álló pénz és szabadidő olyasmi, amit nehéz szabályozni, hiszen egyik pillanatról a másikra egyikből sem tudunk többet teremteni magunknak. Alapos tervezéssel azonban megoldható, hogy a szabadidőnket és a fizetésünket a lehető legjobban használjuk ki, és átcsoportosítsuk arra a célra, amit az új évre kitűztünk magunk elé. A sikeres fogadalmak egyik titka tehát az, hogy ne ugorjunk azonnal fejest, az új év első napjait töltsük inkább annak megtervezésével, hogyan is fogjuk tudni megvalósítani elhatározásainkat.

Szintén buktató lehet, ha túl ambíciózus célt fogalmazunk meg. Ha például azt fogadjuk meg, hogy rendszeresen fogunk futni, ne akarjunk egyből 10 kilométert teljesíteni, kezdjük inkább kicsiben és fokozatosan emeljük a távot. Amennyiben azonnal nagyon megterheljük magunkat, gyorsan elmehet a kedvünk az egésztől, kisebb célok kitűzése esetén viszont sok sikerélményben lehet részünk, akár még élvezhetjük is a kemény munkát, amivel a fogadalom teljesítése jár.