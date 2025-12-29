BUÉK vagy BÚÉK, újév vagy új év – hogyan írjuk helyesen?

A karácsony és az új esztendő közeledtével minden évben rengetegen fogalmaznak meg jókívánságokat ismerőseiknek, szeretteiknek, barátaiknak, azonban sokan nyelvtanilag helytelen formában teszik ezt meg. Gyakran olvashatunk olyanokat például, hogy BUÉK, vagy hogy boldog újévet. Annak érdekében, hogy elkerülhessük a kellemetlenségeket, röviden összegyűjtöttük, mire érdemes figyelni.

Alapvetésként az lebegjen a szemünk előtt, hogy a jelenlegi szabályok szerint az ünnepek neveit kisbetűvel kell írni – legyen szó akár a karácsonyról, a pünkösdről, az újévről, vagy március tizenötödikéről. Egyházi ünnepek írásánál a pozitív töltés befolyásolhatja azokat, akik nagybetűvel írják le például a Mindenszenteket, a Virágvasárnapot, de ugyanígy a Karácsonyt, Pünkösdöt is. Erre szakkifejezés is van, mégpedig az „érzelmi alapú nagy-kezdőbetűsítés”.

De a legfontosabb: nagy ú-val írjuk-e az újévet, és egybe, vagy külön?

Ha az év első napjára mint ünnepre gondolunk, akkor egybe kell írni (újév napja, azaz január elseje), ha pedig a „hamarosan kezdődő, illetve rövid idő óta tartó év”-re gondolunk – mivel ilyenkor az új szó jelző, és a jelzős szerkezeteket külön írjuk – , az új évet válasszuk.

Jókívánságunk minden érvényes helyesírási szabálynak megfelel, ha így írjuk: „Boldog új évet kívánok!”. Ennek rövidítésére sokáig a B. ú. é. k. volt a helyes forma. A Magyar Tudományos Akadémia által megfogalmazott helyesírási szabályzat azonban 2016-ban megváltozott, a jókívánság rövidített formájának írásmódjával együtt. Ma tehát a BÚÉK tekinthető a hivatalos rövidítésnek.