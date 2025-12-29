Elképesztően látványos égi jelenségekkel indul a január

Látványos négyes együttállást lehet majd látni az égen az év elején: január 3-án 18 órakor a telihold alatt a Jupiter bolygó, tőlük balra pedig az Ikrek csillagkép két csillaga, a Castor és a Pollux formáznak egy szabályos égi paralelogrammát. Szintén ezen a napon, késő este a Quadrantidák meteorraj miatt is érdemes lesz az eget kémlelni, közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló.

Az évkezdet legfontosabb és leglátványosabb, szabad szemmel is látható csillagászati eseménye a Quadrantidák meteorraj érkezése, amely minden évben január első napjaiban lászik egünkön. A raj december 28-tól január 12-ig aktív, ebben az időszakban érdemes tekintetünket egy-egy hullócsillag reményében az égboltra vetni. A csúcs január 3-án az éjszakai órákban várható, a raj radiánsa is a késő éjjeli órákban emelkedik a horizont fölé.

A megfigyelésre a január 4-i hajnali órák a legalkalmasabbak – bár a hajnali fél egykor 68 fokos magasságban delelő telihold sajnos alaposan megnehezíti majd a megfigyelést.

A Quadrantidák az előrejelzések szerint óránként körülbelül 80 hullócsillagot fog az északi égboltra rajzolni. Ezzel felveszi a versenyt az augusztusi Perseidákkal és a decemberi Geminidákkal is. Bár dús meteorrajról van szó, a felhős ég és a telihold fénye elnyomhatja a halványabb hullócsillagokat, így megeshet, hogy óránként csak 10-20 hullócsillagot látunk. A rajban viszont nem ritkák a fényes tűzgömbök, amik a holdfény mellett is gyönyörű látványt nyújtanak.