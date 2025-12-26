Az Időkép egyik webkamerája december 25-én este felvett egy tűzgömböt Magyarország felett. A nagyon fényes karácsonyi meteor a Miskolc feletti égbolton volt látható 21 óra 32 perckor.
Az égi jelenség nem csak azért számít különlegesnek, mert az időzítésével megidézte a három napkeleti bölcset a kis Jézushoz vezető betlehemi csillagot. Hanem azért is, mert az időjárási portál szerint tavaly karácsonykor is átszelte a hazánk feletti égboltot egy tűzgömb.
Mit ünneplünk karácsonykor?
A betlehemi csillagból kiindulva Jézus Kr. e. 7-ben születhetett, napját az V. században helyezték a téli napforduló idejére.