betlehemi csillagkarácsonymiskolctűzgömb
Tudomány

Tűzgömb szállt el Miskolc felett szentkarácsony éjjelén – videó

24.hu
2025. 12. 26. 15:19
A betlehemi csillag is hasonlóan gyönyörű lehetett.

Az Időkép egyik webkamerája december 25-én este felvett egy tűzgömböt Magyarország felett. A nagyon fényes karácsonyi meteor a Miskolc feletti égbolton volt látható 21 óra 32 perckor.

Az égi jelenség nem csak azért számít különlegesnek, mert az időzítésével megidézte a három napkeleti bölcset a kis Jézushoz vezető betlehemi csillagot. Hanem azért is, mert az időjárási portál szerint tavaly karácsonykor is átszelte a hazánk feletti égboltot egy tűzgömb.

Mit ünneplünk karácsonykor?
A betlehemi csillagból kiindulva Jézus Kr. e. 7-ben születhetett, napját az V. században helyezték a téli napforduló idejére.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Orbán Viktor bokszkesztyűt és bokszzsákot küldött egy vácrátóti fiúnak
Horváth Éva: Sikerült teljesítenem a célom, miszerint karácsonyra járni fogok!
Visszavonul Bródy János, a dátumot is megnevezte
Kvíz: Panettone, Julskinka, Stollen – tudod, honnan származnak ezek az ünnepi fogások?
Zelenszkij Trumppal való találkozásról ír, vasárnapot emleget, az oroszok is folytatják a tárgyalást
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik