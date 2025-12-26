Az Időkép egyik webkamerája december 25-én este felvett egy tűzgömböt Magyarország felett. A nagyon fényes karácsonyi meteor a Miskolc feletti égbolton volt látható 21 óra 32 perckor.

<span data-mce-type="bookmark" style="width: 0px;overflow: hidden;line-height: 0" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Az égi jelenség nem csak azért számít különlegesnek, mert az időzítésével megidézte a három napkeleti bölcset a kis Jézushoz vezető betlehemi csillagot. Hanem azért is, mert az időjárási portál szerint tavaly karácsonykor is átszelte a hazánk feletti égboltot egy tűzgömb.