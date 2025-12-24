hiedelmekjézusjézus születésekarácsony
Mit ünneplünk karácsonykor?

Czeglédi Zsolt / MTI
Adventi díszkivilágítás a karácsonyi vásárban Debrecenben 2024. december 22-én.
2025. 12. 24. 06:00
A betlehemi csillagból kiindulva Jézus Kr. e. 7-ben születhetett, napját az V. században helyezték a téli napforduló idejére.

Karácsony, december 25. a kereszténység legnagyobb ünnepe húsvét után: Jézus Krisztus földi születésének napja. A katolikus egyház tanítása szerint karácsony misztériuma a hármas születés: az öröktől való, a földi (történeti) és a kegyelmi (a hívők lelkében való) születés. Az esemény nemcsak az üdvtörténetben fontos, hanem időpontja az egész világon elfogadott időszámítás kiindulópontja.

Krisztus előtt 7. december 25.?

