Nemcsak a saját családunk, hanem az egész falu egészségében kárt tehet az avarégetés

Minden évben, amint beköszönt az ősz, és eljön a hidegebb időjárás, a kertvárosok és falvak fölött rendre megjelenik a gomolygó fehér füst – vagyis az avarégetés jele. Habár csökkenő tendenciáról van szó, sokan még ma is élnek ezzel a lombok eltüntetésére irányuló módszerrel, még ha nagyrészt tudjuk is: az avar füstje komoly kockázatot jelent. A levelek magas víztartalma és tömörödöttsége miatt ugyanis az égés soha nem tökéletes, ezért a levegőbe rengeteg egészségre káros vegyület kerül. Most pedig a Légből kapott kampánynak és a HungaroMet Nonprofit Zrt. mérésének köszönhetően számszerűsítve is látni, milyen hatással van az avarégetés a légszennyezésre.

Dr. Varga Judit levegőminőség-védelmi szakértő lapunknak elmondta, a vizsgálat, amelyben nagyjából százliternyi avarkupacot gyújtottak meg, egyértelműen kimutatta, hogy amikor a füst elérte az eszközöket – melyek nagyjából 20 méterre helyezkedtek el a tűztől –, az adatok szerint a részecskék száma és koncentrációja több mint tízszeresére nőtt az alapvető szennyezettséghez képest.

A füstben végig magas volt a kisméretű részecskék, a PM2,5 frakció aránya, amelyek az emberi egészségre károsabbak, hiszen mélyebben bejutnak a légzőrendszerbe, a legkisebb részecskék akár közvetlenül a véráramba is.

A szakértő szerint az avarégetésnek nem csak a részecskeszennyezés a káros hatása, hanem az is, hogy a nem tökéletes égés miatt nagyon sok rákkeltő és egyéb vegyület keletkezik. Ilyen például a formaldehid, az egyik legismertebb rákkeltő anyag, amely orr- és torokrákkal, valamint leukémiás megbetegedésekkel hozható összefüggésbe; valamint a policiklusos aromás szénhidrogének (PAH-ok) csoportja, benne például a benz(a)pirén, amely rákkeltő és mutagén, vagyis a sejtek örökítőanyagát is károsítja.

Az avarégetéssel nem csak magunknak ártunk, ugyanis a mi telkünk mellett a komplett szomszédságot vagy az egész utcát el tudja lepni az ilyenkor szokásos fehér füst

– jelentette ki Varga, hozzátéve: szélmozgás hiányában ez hosszan meg is telepedhet a területen.

A legfrissebb, 2023-ra vonatkozó jelentés szerint országos viszonylatban a zöld hulladék égetéséből származó éves részecskekibocsátás mindössze 2 százalék körüli, a trendje csökkenő. Látni kell azonban, hogy még ez a kisebb hányadú kibocsátás is jelentős egészségi kockázattal bír aktuálisan és az avarégetés közelében, tekintettel a részecskék mellett keletkező egyéb egészségkárosító szennyezőanyagokra.

Arról nem is beszélve, hogy az avar elégetésével egy nagyon fontos eszközt adunk fel.