Ez a fűszer segíthet a koleszterinszint csökkentésében

A magyar konyhák fontos kellékeként tartják számon a köményt, a kerti katicavirág (Nigella sativa) termése azonban egy friss klinikai vizsgálat eredményei alapján akár a kifejlett zsírsejtek fejlődését is gátolhatja – írja a Science Alert.

Régészeti kutatások szerint az emberek már évezredek óta termesztik ezt a növényt, a népi gyógyászatban pedig olaj, por vagy kivonat formájában is alkalmazzák. A nyugati tudomány ugyanakkor még csak most ismerkedik a kömény jótékony hatásaival. Az eddigi, sejt- és állatkísérleteken alapuló megállapítások arra engednek következtetni, hogy akár gyulladáscsökkentő hatása is lehet.

A japán Oszakai Metropolitan Egyetem kutatói nézték meg, hogy milyen jótékony hatásai lehetnek a köményfélének.

Vizsgálatukban összesen közel 50 személy vett részt, akiknek egy része kontrollcsoport volt, míg 22 személy napi 5 gramm feketekömény-port fogyasztott. Az eredmények pedig egyértelműek: mindössze nyolc hét után megfigyelhető volt náluk a magas koleszterinszint csökkenése, míg alapvetően normál érték esetén emelkedés volt megfigyelhető.

A Food Science & Nutrition tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint ezek a változások, melyek nagyjából napi egy kanál köménypor elfogyasztásával érhetők el, végső soron a szív- és érrendszeri egészséget is javíthatják, csökkentve a jövőbeni szívproblémák kockázatát. A japán kutatók azt is meg fogják vizsgálni, hogy van-e más betegségre is hasonlóan pozitív hatása a köménynek, akár a cukorbetegségben szenvedők inzulinrezisztenciájára vagy a gyulladásos betegségekre.