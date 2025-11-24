3000 éves maja építmény titkát fejtették meg

Rájöttek, mire szolgálhatott egy 3000 éves maja építmény, amelynek elrendezése, és a benne talált égtájakat szimbolizáló pigmentfoltok arra utalnak, hogy a közösség számára létrehozott csillagászati tudásközpont lehetett – írta a BBC Science Focus.

12 fotó

A régészek új tanulmánya szerint a mexikói Aguada Fénix lelőhelyen talált építmény egy kozmogram lehetett, azaz a Föld valós vagy elképzelt leképezése egy sík geometriai formában.

2020-ban fedezték fel első maradványait, egy növényzettel benőtt, kereszt alakú gödröt, amiről kiderült, csak apró részlete a csatornákkal összekötött földalatti építménynek. A hálózat másfélszer akkora, mint a Gízai piramis, és mérete több mint 1500 darab olimpiai úszó medencének felel meg.

A régészek úgy vélik, az alagútrendszerben talált pigmentfoltok szimbolikus értelemben a négy égtáj színeinek felelnek meg:

észak: élénk azurit kék,

dél: okker sárga,

kelet: malachit zöld,

nyugat: gyöngyházszínű kagyló.

James A. Doyle, a maja kultúra szakértője azt vallja, a kereszt alakú formák, és a színek szimbolikája, az építészetben való megjelenítése a földi világ égtájak szerinti elrendeződésének.

Emellett az épületet – a maják kultúrájában szokatlan módon – olyan közösség hozta létre, amely nem hierarchikusan épült fel, mivel nem találtak erre utaló palotákat vagy felsőbbrendű osztályok nyomait.

A megépítéséhez több éven át legalább ezer emberre volt szükség, akiknek a kultúrája az egyenlőségen alapult, és olyan helyet szándékoztak létrehozni, ahol közösségként megoszthatják egymással tudásukat a csillagászattal és az időszámítással kapcsolatban.

A színfoltok mellett továbbá jádeszobrokat is találtak. Ezek többnyire állatalakokat ábrázoltak, de egy közülük – a régészek számára rejtélyes – nőt mutat be szülés közben. A kutató arra gyanakszik, hogy az alak talán egy uralkodónő lehetett, ahogyan az ősi mezo-amerikai, karibi vagy andoki társadalmakban is megjelentek női vezetők és királynők.