Egy róka és egy vidra együtt szaladgált a brit város utcáin

City of Lincoln Council / Facebook
24.hu
2025. 11. 24. 10:20
City of Lincoln Council / Facebook

Az angliai Lincolnban a térfigyelő kamerák egy rókát és egy vidrát rögzítettek, amint a város utcáit róják a kora reggeli órákban – írja a BBC.

A felvételekből nem derül ki egyértelműen, hogy honnan jöttek az állatok, vagy mit csináltak.

A Lincoln Városi Tanács azt nyilatkozta, hogy a felvétel egy karácsonyi reklámra hasonlít, és „egy valószínűtlen barátság virágzását” mutatja be. Egy helyi művész már festményt is készített az események hatására.

Steve Nichol, a bostoni Lincolnshire Vadvédelmi Park vezérigazgatója furcsának nevezte a jelenetsort, és azt mondta, hogy látnia kellett ahhoz, hogy elhiggye, tényleg megtörtént.

Olyan furcsa, ezeket az állatokat aligha tudtuk volna elképzelni ugyanazon a területen vadászni. Rókát még viszonylag sűrűn látni lakott területen, de a vidrák esetében ez egészen szokatlan

– mondta.

