Így halt meg Feketeszakáll, a rettegett kalóz

A kalózkodás a kora újkorban az Amerikát gyarmatosító nagyhatalmak harcászati stratégiájának fontos eleme volt, háborús időkben az uralkodók rendszerint szerződést kötöttek az egyes kalózvezérekkel az ellenséges hajók kirablására és elpusztítására. Edward Teach, azaz Feketeszakáll a karib-tengeri aranykor alkonyán szegődött el kalóznak, 1716-ban költözött New Providence szigetére, a tengeri rablók híres „köztársaságába”, ahol Benjamin Hornigold szolgálatába lépett – írja a Rubicon.hu.

Polgári nevében ugyanakkor nem lehetünk biztosak, több álnevet is használt, miként az is csupán feltételezés, hogy Bristolban született, és kamaszként, valamikor az 1690-es években telepedett le Jamaicán. Miután pedig Anna brit királynő a Habsburgok oldalán bekapcsolódott a spanyol örökösödési háborúba, Teach önkéntesnek jelentkezett. Rettegett hírnevét mindössze két évnyi kalózkodással érdemelte ki.

Gyorsan emelkedett a ranglétrán, 1717 végén már őt választották meg a kalózflotta kapitányának, ekkor vette fel a Feketeszakáll nevet.

Rettegett, de nem kegyetlen

A következő hónapokban Belize partjaitól Martinique szigetéig, északi irányban pedig egészen Delaware-ig végigrabolta a partokat, és kifosztott minden hajót, amely útját keresztezte. A köré alakult legenda miatt mindenki rettegte a nevét az újvilágban, pedig Feketeszakáll nem tartozott a vérszomjas kalózok közé: a foglyul ejtett hajósokat és utasokat rendszerint szabadon engedte, amint követelései teljesültek.

A következő évben királyi kegyelmet ajánlottak számára, miközben az a hír terjedt, hogy Anglia hajóhadat indított Amerikába azzal a paranccsal, hogy végleg leszámoljon a karib-tengeri kalózokkal. Teach úgy döntött, él a lehetőséggel, ezért zátonyra futtatta zászlóshajóját, és letelepedett az észak-karolinai Bath Townban. Azonban nem bírta sokáig a tétlenséget, hírhedt kalózokat gyűjtött maga köré, mire a hatóságok hajtóvadászatot indítottak ellene.

Egy csel innen, egy csel onnan

Ezen expedíció egyik alvezére, Robert Maynard hadnagy két hajójával az az Ocracoke-szigetnél „futott bele” a kalózok szintén két vitorlásába 1718. november 21-én. Sokáig farkasszemet néztek egymással, majd 22-én Feketeszakáll ügyes manőverekbe kezdett, és zátonyra futtatta a hadnagy mindkét hajóját. Azonnal megszólaltak a kalózok ágyúi, a mozgásképtelen ellenség hatalmas veszteségeket szenvedett, de ekkor jött Maynard csele: megmaradt katonáival elbújt hajója fedezékében, és amikor a kalózok a fedélzetre léptek, a sűrű füstből előtörve, koncentrált támadással meglepte őket.

Maynard emberei a közelharcban felőrölték Feketeszakáll csapatát, és magával a vezérrel is végeztek.

Edward Teach fejét az összecsapás után árbocrúdra tűzve vitték Virginiába, elfogott legénységét pedig később perbe fogták és felakasztották. Néhány héttel Feketeszakáll halála után a Karib-tengerre érkező brit hadihajók megsemmisítették a „kalózköztársaságot”, és az onnan sikeresen elmenekülő kapitányokra is nehéz idők következtek.