Ezek életünk legkockázatosabb döntései

Felmondani a munkahelyünkön, szakítani a párunkkal vagy bungee jumpingolni egy szakadékról, ezek mind kockázatos élethelyzetek lehetnek. Most egy kutatócsoport listát készített a 100 legrizikósabb döntésről, amellyel életünk során szembesülhetünk – írta az IFLScience.

A Zürichi Egyetem munkatársai a vizsgálat során arra törekedettek, hogy az emberek valódi, mindennapi tapasztalataira alapozzák az eredményeket. Renato Frey, a tanulmány egyik szerzője és az egyetem pszichológusa szerint az egyének által kockázatosnak vélt döntésekről korábban is voltak kutatások, azonban ezekben „felülről lefelé” építkeztek a kutatók. Vagyis a felmérők állítottak össze olyan helyzeteket, amelyeket ők kockázatosnak tartottak, majd megnézték, hogyan reagálnak erre a résztvevők. Emellett a rizikós szituációkra vonatkozó elméletek zöme az 1980-as évekből származik, amióta rengeteget változott a világ és a gondolkodásunk, problémáink is.

A kutatók közel 4500 személyt kérdeztek meg arról, hogy milyen kockázatokat vállaltak be az életükben és mi lehet a legrizikósabb választás, amellyel a legtöbb ember találkozik. Ezek után összeállítottak egy 100-as listát a legkockázatosabbnak tartott helyzetekről.

Toronymagasan a munkával kapcsolatos döntések vezettek, az egészség csak a második helyen szerepelt, az esetek 18 százalékában került elő. Az eredmények szerint az, hogy mit tartunk kockázatos lépésnek, korunktól és nemünktől is függ. A fiatalok inkább tartják rizikónak, ha a biztos állásuk elhagyása után nem várja őket egy másik munkahely, míg az idősebbek az új pozícióba való átlépést látják annak – ez jól mutatja az életkoronként eltérő különbségeket.

De vannak megdöbbentő eltérések is:

kétszer annyi férfi említette, mint nő az 5G elfogadását mint nehéz döntést;

a 30–40 év közötti férfiak sokkal jobban aggódnak egy műtét előtt, mint a nők.

Frey szerint a kutatás „segíthet a döntéshozóknak abban, hogy megértsék, szükségük van-e egyes csoportoknak támogatásra vagy döntést segítő eszközökre”.

Azonban érdemes figyelembe venni, hogy a vizsgálatban kizárólag svájci, német anyanyelvű lakosokat kérdeztek meg – egy olyan országban élőket, ahol alacsony a bűnözési ráta és magas az életszínvonal. Így nem biztos, hogy Magyarországon ugyanezeket az eredményeket kapnánk, ahol egy 2023-as felmérés szerint az országos problémalista élén a megélhetési kérdések és az egészségügy helyzete áll.