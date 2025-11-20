marscsillagászatmarsjárómeteorit
Tudomány

Rejtély, hogyan kerülhetett ez a különös alakú kő a Marsra

NASA / JPL-Caltech / ASU
A marsjáró fotója a furcsa kőről.
24.hu
2025. 11. 20. 12:20
NASA / JPL-Caltech / ASU
A marsjáró fotója a furcsa kőről.

A NASA egyik felderítője egy „megmunkált” idegen követ talált a Mars felületén, eredetéről csak találgatnak a kutatók – írta az Independent.

A Jezero-kráterben talált „Phippsaksla” elnevezésű kő körülbelül 80 centiméter átmérőjű, és különös formája miatt szokatlan jelenségnek számít a bolygón. A tárgy a kutatók szerint feltehetően egy meteorit származéka lehet, mivel vas–nikkelt tartalmaz, amely megtalálható a nagy aszteroidák és a Föld magjában is.

A Perseverance marsjáró a SuperCam eszköz segítségével elemezte a képződmény összetételét. A felderítő alapvetően olyan kémiai anyagokat keres a Marson, amelyek kapcsolatba hozhatók a bolygó egykori élővilágával. A Jezero-kráterben korábban már találtak a marsi életre utaló jeleket: egy ősi, kiszáradt folyómederben mikrobák nyomaira bukkantak. Emiatt vélték úgy a kutatók, hogy a szikladarab is érdemes lehet a vizsgálatra.

Korábban már felfedezettek hasonló vas–nikkel meteoritokat a Gale-kráterben, mint például 2014-ben az úgynevezett „Lebanon”, vagy 2023-ban a „Cacao” meteoritokat.

Kapcsolódó
Most akkor tényleg életet találtak a Marson?
A NASA bejelentette: egykori mikrobák lehetséges nyomait detektálta a vörös bolygón a Perseverance marsjáró.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Elfogatóparancsot adtak ki a Fradi volt futballistája ellen
Orbán Viktor: Van három javaslat az asztalon
A közmédia utasításba adta a munkásainak, miről kell kérdezniük a Tisza jelöltjeit
Lázár a tiszás jelöltekről: „Ők az Összefogás szavazói. Miért nem vállalják?”
Szexuális viszonyt folytatott kiskorú tanítványával a 60 éves békéscsabai vívóedző
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik