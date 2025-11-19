Először látták élve a ritka tengeri állatfajt

Egy friss tanulmány alapján első alkalommal sikerült élve megfigyelni egy gingkófogú csőröscetet (Mesoplodon ginkgodens) – írja az IFLScience.

A ritka mélytengeri fajt eddig csak partra sodródott tetemek révén tudták vizsgálni a kutatók.

Az állatot 1958-ban írták le tudományosan, miután egy elhullott példányt találtak Tokió közelében. Azóta csak elvétve került elő egy-egy elpusztult egyed, és bár 2021-ben a Dél-kínai-tengeren történhetett egy megfigyelés, a szakértők ezt nem tudták megerősíteni.

A Csendes-óceán északi része jó ideje homályos terület a csőröscetek szempontjából. Ezen állatokról ismert, hogy mindegyik fajuknak sajátos hangja van, az érintett régióban pedig korábban egy BW43 jelű, beazonosítatlan hangot rögzítettek.

Egyes szakemberek ezt a Perrin-csőröscethet kötötték, ez az állat még szintén nem került elő élve. Miután a mexikói Alsó-Kalifornia vizeiben 2018-ban koncentráltan érzékelték a hangot, 2020-ban expedíció indult a térségbe.

Az évekig tartó kutatás sokáig nem hozott eredményt, 2024 nyarán viszont hidrofonokkal és nagyteljesítményű távcsövekkel felszerelkezve egy ötödik expedíció is elindult, amely már képes volt megközelíteni az állatokat. A csapat hat csőröscetet is megfigyelt, de egyik sem bizonyult Perin-csőröscetnek.

A vizuális és akusztikus megfigyelések ekkor sem voltak elegendőnek a gingkófogú csőröscet azonosításához, ezért speciális megközelítést alkalmaztak.

Élő gingkófogú csőröscetek

A kutatók arra jutottak, hogy érdemes DNS-mintát venni, amihez egy módosított számszeríjat használtak. A művelet önmagában sem volt egyszerű, a mintát ráadásul egy alkalommal egy éhes albatrosz is megpróbálta elragadni. „Utólag nagyon vicces, de abban a pillanatban elég stresszes volt” – mondta Elizabeth Henderson, a csapat tagja.

A genetikai elemzés végül megerősítette, hogy valóban gingkófogú csőrösceteket láttak.

A szakértők összesen öt egyedet igazoltak, köztük egy cápák által okozott sebekkel borított kifejlett hímet, egy fiatalabb hímet, egy felnőtt nőstényt és borját, valamint egy fiatal állatot. Fontos hozzátenni, hogy ezzel még mindig nem sikerült magyarázatot találni a BW43 forrására.

A legújabb megfigyelések igen értékesek, hiszen nagyon keveset tudni a fajról. Az egyik fontos adat a fiatal egyedek színmintázatának leírása. A friss publikáció alapján a gingkófogú csőröscetek a vártnál elterjedtebbek lehetnek. Úgy tűnik, nagyobb számban fordulnak elő a Csendes-óceáni keleti részén, mint eddig hitték.