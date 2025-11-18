Szó szerint megfiatalíthatja az agyunkat, ha több nyelven beszélünk

A Föld népessége gyorsabban öregszik ma, mint korábban, mivel az emberek a jobb egészségügyi rendszereknek köszönhetően tovább élnek. A WHO becslései szerint ez azonban azt hozhatja magával, hogy 2030-ra minden hatodik ember 60 éves vagy ennél is idősebb lesz. Az öregedő népességgel pedig sajnos együtt jár az olyan rendellenességek terjedése is, mint a kognitív hanyatlás és a demencia.

A kutatók így a világ számos pontján jelenleg is vizsgálják, mi segíthet fiatalon tartani az agyunkat. A Nature Aging szaklapban megjelent, 27 európai ország több mint 86 ezer, 51 és 90 év közötti résztvevőjének bevonásával készült tanulmány szerint több nyelv ismerete lelassíthatja az agy öregedését és csökkentheti az öregedéssel járó kockázatokat, írja a Phys.org.

A kutatók a vizsgálat részeként elemezték a személyek biológiai életkorát egészségügyi és életmódbeli adatok felhasználásával, majd az így kapott eredményeket összehasonlították a tényleges életkorukkal. Azt találták, hogy az egyetlen nyelvet beszélő emberek jóval nagyobb valószínűséggel tapasztalnak gyorsabb öregedést a többnyelvű személyekhez képest.

Egészen pontosan az egynyelvűeknél 1,4-szer nagyobb valószínűséggel alakult ki gyorsított öregedés.

A csapat megállapította, hogy a védőhatás „dózisfüggő”, tehát minél több nyelvet beszél valaki, annál erősebb a védelem az öregedéssel szemben. A kutatók ezt annak tulajdonítják, hogy még akkor is, ha valaki nem használja az összes nyelvet, az agy aktív marad. Tehát minden további nyelv növeli a figyelem, a végrehajtó funkciók és a memória iránti igényt, ami idővel kognitív ellenálló képességet épít ki.