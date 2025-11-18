Kullancscsípés okozott halálos húsallergiát

Egy új esettanulmány alapján négy órával azután betegedett meg súlyosan egy 47 éves New Jersey-i férfi, hogy egy családi kempingezésen steaket evett – írja a ScienceAlert. Bár másnapra látszólag jobban lett, néhány héttel később hamburgerezést követően halálos anafilaxiás sokkot kapott.

A boncolás során vett vérmintákból kiderült, hogy az egyébként egészséges apánál súlyos vöröshús-allergia alakult ki.

Ennek oka az Amblyomma americanum nevű kullancs egyik példányának csípése volt.

Nem ez az első, a fajhoz köthető húsallergiás eset, a betegség az elmúlt 15 évben több százezer amerikait érintett.

Thomas Platts-Mills, a Virginiai Egyetem allergológusa szerint fontos, hogy mind az orvosok, mind a betegek tisztában legyenek az érzékenység kialakulásának kockázatával azokon a területeken, ahol a faj előfordul. „Ha emlőshús-fogyasztás után néhány órával váratlanul súlyos hasi fájdalom jelentkezik, akkor meg kell vizsgálni, hogy nem alakult-e ki érzékenység az alfa-gal-oligoszacharidra” – tette hozzá.

Halálos húsallergia

Az alfa-gal egy olyan cukor, amely számos emlősfaj sejtmembránjában megtalálható, az emberben viszont nincs jelen. Ha egy kullancs a csípése révén közvetlenül bejuttatja az anyagot a véráramba, az immunválaszt vált ki, potenciálisan allergiás reakciót okozva a következő találkozáskor, például marha-, bárány- vagy sertéshús, illetve tej vagy sajt fogyasztásakor.

Az allergia tünetei közé tartozik a bőrkiütés, tüsszögés, orrfolyás, fejfájás, hasi fájdalom, hasmenés, ájulás, hányinger, hányás, valamint az ajkak, a torok, a nyelv vagy a szemhéjak duzzanata. A kutatók régóta gyanítják, hogy az állapot potenciálisan végzetes lehet,

de a mostani az első dokumentált halálos kimenetelű eset.

Platts-Mills csapata megállapította, hogy a férfi triptazszintje meghaladta a 2000 nanogrammot milliliterenként, ami rendkívül magas érték még a halálos anafilaxiás esetekben is. Az elhunyt és felesége eredetileg úgy hitték, hogy a bokájukon lévő csípések atkáktól származnak, ám ez egy, az amerikai keleti partvidéken gyakorinak számító félreazonosításnak minősült, a valódi tettesek fiatal kullancsok voltak.

Az Amblyomma americanum a jelek szerint egyre inkább északra húzódik, valószínűleg azért, mert drámaian megnőtt a régió szarvasállománya – ezen állatok jelentik a faj legfőbb gazdáit. A húsallergia ugyanakkor más, Ausztráliában és Eurázsiában élő kullancsokkal is összefüggésbe hozható.