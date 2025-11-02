izraelizrael-hamász-háborúpalesztin-izraeli konfliktuspalesztina
Így vált fegyverré a régészet a palesztin–izraeli konfliktusban

Menahem Kahana / AFP
Kirjat Gatban feltárt leleteket mutat be az Izraeli Régészeti Hatóság egy alkalmazottja.
admin Lugosi Péter
2025. 11. 02. 17:03
A mai Izrael és Palesztina területe évezredek óta kultúrák olvasztótégelye, a felszínt páratlan műemlékek ékesítik, a föld pedig felfedezésre váró titkokat tartogat. De mi lesz a kincsek sorsa, ha az egykori civilizációk örökösei egymás ellen fordulnak? Történetek és vélemények az izraeli régészet körüli vitákról, átpolitizált tudományról, szürkezónáról és a Szentföld pusztuló értékeiről.

„Az Izraeli Régészeti Hatóság Izrael nemzeti régészeti tudományos szervezete.

Feladatköre Izrael állam nemzetközileg elismert határain (a zöld vonalon) belülre terjed ki, Júdeában és Szamáriban (Ciszjordániában) nincs hatásköre és operatív felelőssége.

A feltárások tudományos alapon zajlanak, és minden leletet – származzon bármely korszakból vagy kultúrától – egyformán dokumentálnak, tárolnak és publikálnak” – ezt a választ kapom Joli Svárctól (Yoli Schwartz), az Izraeli Régészeti Hatóság (IAA) szóvivőjétől, miután e-mailben fordultam a szervezet sajtóosztályához.

Mint megannyi hírfogyasztó – és újságíró –, én is kiemelt figyelemmel kísérem az Izrael–Hamász-háborút, a rendszeres katonai, politikai, diplomáciai és humanitárius híreken túl pedig próbálom időnként a napi események hátterét is megkapargatni. Írtam már többek között

Tudományos újságíróként az izraeli akadémiai világ eseményei kifejezetten foglalkoztatnak, az ország ugyanis ebből a szempontból is igencsak megosztottnak tűnik, az egyik oldalon nacionalista gondolkodókkal, míg a másikon a háborúval és kormánnyal szemben kritikus körökkel – középen pedig természetesen csendes „semlegesekkel”. Ez az ellentét a régészeti szakmában különösen szembetűnő.

Először idén év elején jött szembe velem a probléma, mégpedig egy nyílt levél formájában. Ebben Rafael Grinberg (Raphael Greenberg), a Tel-Avivi Egyetem munkatársa élesen bírált egy, a megszállt Ciszjordániában folyó, izraeli szakemberek által végzett ásatásokról szóló konferenciát.

Amir Levy / Getty Images Izrael-párti aktivisták ellentüntetése egy palesztinpárti eseményen a Tel-Avivi Egyetemnél.

A szerző azt állította: a régészetet fegyverként használják a palesztinok elűzése és a telepesek terjeszkedése érdekében. A történtek után Amiháj Elijáhu (Amihai Eliyahu) örökségvédelmi miniszter és a szélsőjobboldali Otzma Jehúdit (Zsidó Nemzeti Front) politikusa utasította az IAA-t, hogy törölje Grinberg részvételét az Izraeli Kutató Társaság éves konferenciájáról.

Azóta több véleménycikket, hírt és tanulmányt is elolvastam a témában, megbizonyosodva róla, hogy Grinberg nincs egyedül,

szinte állandóak a politikai, ideológiai és módszertani belső, illetve külső bírálatok a régészeti gyakorlatokkal szemben.

Az IAA közleményeinek rendszeres feldolgozójaként idővel nekem is szemet szúrt, hogy ugyan az izraeli olvasztótégely történelmében az arab, valamint muszlim örökség igencsak hangsúlyos, a napját sem tudom, mikor találkoztam utoljára hozzájuk kötődő régészeti közleménnyel. Mindez meglepő, hiszen ezek a kisebbségek ma is nagyon jelentősek, az ország lakosságának mintegy 20 százalékát adják – tehát Izrael múltjában és jelenében egyaránt fontosak, mégis, az IAA-nál mintha nagyon is alulreprezentáltak lennének a zsidó örökség ismertetése mellett.

Régészek a hatalmi rendszerben

„Azon kevés izraeli régész közé tartozom, akik úgy vélik: a régészet nem semleges tevékenység, van értékrendje, hasonlóan a történetíráshoz” – osztja meg velem Rafael Grinberg egy videóhívás keretében. A kutató úgy vélekedik: a régész soha nem pusztán a tények gyűjtésével és bemutatásával foglalkozik, döntést kell például hoznia arról, hogy hol, mit, miként és kiknek a közreműködésével vizsgál meg, majd miként értelmezi, hogyan kommunikálja a felfedezéseket. „A kollégáim többsége próbál semleges térbe helyezkedni” – teszi hozzá.

