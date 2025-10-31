Megfiatalíthatja az agyat ez az alkalmazás

Nem csak a testünknek, hanem bizony az agyunknak is szüksége van folyamatos edzésre ahhoz, hogy fiatalos maradjon. Az amerikai Posit Science Corporation biotechnológiai vállalat ezért kifejlesztett egy digitális agytornát, amit most a kanadai McGill Egyetem neurológusai tesztelték, és ígéretes eredmények születtek – írja a Science Alert.

A JMIR folyóiratban megjelent tanulmány részeként 82 egészséges, 65 év feletti felnőttet osztottak be, hogy napi harminc percig játsszanak a Posit „BrainHQ” alkalmazásával vagy egy másik, szórakoztató számítógépes játékkal. 10 hét elteltével az agyvizsgálatok kimutatták, hogy azoknál, akik a sebességalapú kihívásokra összpontosító BrainHQ-t választották, mérhető növekedést találtak a kolinerg aktivitásban, ami egyfajta agyi jelátvitel.

Ezt az agyuk elülső cinguláris kéregében (ACC) figyelték meg, amely a szelektív figyelmet és a memóriát támogatja. Etienne de Villers-Sidani neurológus szerint az agytorna visszaállította a kolinerg állapotát a 10 évvel fiatalabb embereknél jellemző szintre.

Ez volt az első alkalom, hogy bármilyen beavatkozás, legyen az gyógyszeres vagy nem gyógyszeres, képes volt erre embereknél

– állítja a McGill Egyetem kutatója.

A tanulmány kapcsán érdemes hangsúlyozni, hogy az azt fizető cég profitorientált, a BrainHQ alkalmazás pedig havi és éves előfizetéssel vásárolható meg. A Posit ugyanakkor azt állítja, hogy tudományos bizonyítékok alapján fejlesztették ki, amelyet több száz lektorált tanulmányban teszteltek. Az előzetes bizonyítékok arra utalnak, hogy az alkalmazás pozitív hatással lehet az agy egészségére, az azonban nem ismert, hogy ezek a változások tartósak-e, vagy valódi különbségeket eredményeznek-e az idősebbek memóriájában és tanulásában.