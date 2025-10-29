csernobilkutyákpottyantós vécéukrajna
Kék szőrű kutyákat fotóztak Csernobilban

24.hu
2025. 10. 29. 14:27
Természetellenes, kékes színű szőrű kutyákat láttak szaladgálni a csernobili tilalmi zónában – írja a Science Alert. A Clean Futures Fund nonprofit szervezet által közzétett felvételek alapján legalább három kutya szőrzete változott élénkkék árnyalatúvá.

Nem tudjuk az okát, ezért megpróbáljuk elkapni őket, hogy kiderítsük, mi történt. Valószínűleg valamilyen vegyi anyaggal találkozhattak

– írta a Clean Futures Fund az Instagramon. A nonprofit szervezet a Storyfulnak később elmondta, mivel nem találtak komolyabb sérüléseket, az a tippjük, hogy a kutyák a közeli pottyantós vécéből szivárgó folyadékban hempereghettek meg. Az állatvédők szerint egyértelmű, hogy nem a sugárzás miatt kékültek meg az állatok, de megpróbálják elkapni, és ivartalanítani őket.

 

Mint ismert, a csernobili tilalmi övezet szinte teljesen üres 1986 óta, amikor a mai Ukrajna területén található Pripjaty városa közelében található atomerőmű egyik blokkja felrobbant. A területet azóta a hátrahagyott állatok, valamint azok utódai népesítették be.

Rejtély, miért mutálódtak a csernobili kutyák
Átfogó elemzés alá vetették a csernobili atomerőmű közelében élő kutyák genetikáját.

