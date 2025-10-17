dalos szúnyogkemenesi gábornyugat-nílusi láznyugat-nílusi vírus
Ezreket fertőzhetett meg hazánkban a nyugat-nílusi vírus

Katona Tibor / MTI
Vadludak a Balaton felett Balatonfenyvesnél 2025. január 2-án.
2025. 10. 17. 21:02
Az emberre leggyakrabban támadó dalos szúnyogok viszik át madárról emberre a nyugat-nílusi vírust, jelenleg az endémia csúcsidőszakában vagyunk. Egyelőre súlyos betegség főleg az idősebb korosztályt fenyegeti, viszont a következő évtizedekben súlyosbodhatnak a járványok.

Az NNGYK legfrissebb, 40. heti járványügyi helyzetről szóló tájékoztatója szerint a szeptember 29. és október 5. közötti héten egy „6 éves férfibeteg” és egy 45 éves nő esetében mutattak ki nyugat-nílusi láz megbetegedést. Ezzel a nyilvántartott esetek száma az idei évben 14-re nőtt, ebből 13 hazai eredetű.

A jelenségről hírként beszámolva több médium is megemlítette, hogy a betegséget okozó vírus hordozója az egyiptomi csípőszúnyog.

Az egyiptomi csípőszúnyog a világ legveszélyesebb szúnyogfaja, és szerencsére nyoma sincs Magyarországon. Puszta felbukkanását is »vészhelyzetként« értékelné a szakma

– mondja a 24.hu-nak Kemenesi Gábor virológus, a PTE Virológiai Nemzeti Laboratórium vezetője.

Eredetileg azért kerestük meg a szakembert, hogy az egzotikusnak tekintett betegség országon belüli terjedéséről kérdezzük, a félreértések eloszlatása azonban éppoly fontos, mint az alapprobléma. Kezdjük hát az elején.

