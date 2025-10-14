Ezek a cseppkövek már a dinók előtt álltak

A barlangok, különösen a cseppkőbarlangok megannyi érdekes élőlénynek, formának és leletnek adnak otthont, sokszor pedig ezekben találhatók a bolygó legrégebbi víztömegei. De melyik a világ legősibb ismert cseppköve? – ennek járt utána az IFLScience.

Ugyan a laikus a cseppkövekről egyből a függő- (sztalaktit) vagy állócseppkövekre (sztalagmit) asszociál, az ilyen képződményeknek számos típusa van. Ami közös bennük: ezek a formációk a víz csepegésével, illetve a kimosódó ásványi anyagok lerakódásával alakulnak ki, illetve fejlődnek.

A cseppkövek nagyon lassan nőnek, néhány centiméternyi fejlődéshez több ezer évre van szükségük. Éppen ezért sok esetben elég csak ránézni egy-egy képződményre, hogy tudjuk: nagyon ősi cseppkövet látunk.

A legrégebbi ismert formációk a Richards Spur-i barlangrendszerben találhatók. A helyi mészkőüregek rendkívül változatos és jó állapotú paleozoikus fosszíliákat rejtenek, a leletek annak köszönhetően maradtak fenn, hogy egykor kőolaj és kátrány borította be őket.

Az évek során a barlangból számos rekorder került elő, ezek közé tartozik a legrégebbi ismert magzatburkos-bőr.

Egy 2010-es tanulmánynak köszönhetően az is kiderült, hogy a helyszínen 289 millió éves cseppkövek is vannak.

Ezek a legősibb ilyen képződmények, amelyeknek korát radiometrikus módszerekkel határozták meg. A datálás alapján már nagyjából 50 millió évvel az első dinoszauruszok előtt elkezdtek fejlődni.

Fontos hozzátenni, hogy a kormeghatározás nem sztalagmiteken, hanem a sziklákban talált töredéken alapul. Amennyiben a legősibb, kifejezetten látványos cseppkövekre kíváncsi az ember, a nevadai Lehman-barlangokba érdemes ellátogatnia, ahol 2,2 millió éves képződményeket is megcsodálhat.

A Richards Spur-i cseppkövek ugyan töredékesek, de bizonyítják, hogy ezek a formációk sokáig fennmaradnak. Segítségükkel ráadásul a szakértők az érintett korszakot is jobban megérthetik.