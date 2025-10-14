Meglepő anyag segíthet a hajhullás visszafordításában

Az androgén alopécia (AGA) a leggyakoribb, genetikai hajlam és hormonális hatások által okozott hajhullási forma, amit a legtöbben férfias típusú kopaszodásként ismerhetnek. Ennek kezelése egy friss kutatás szerint hatékonyabbá tehető a stevia növényből (Stevia rebaudiana) származó természetes édesítőszer, a steviozid hozzáadásával – írja a Science Alert.

Az AGA elleni küzdelemben az egyik leggyakrabban alkalmazott szer a minoxidil, amelyet közvetlenül a fejbőrre visznek fel annak érdekében, hogy élénkítse a hajhagymákat és javítsa a vérellátást. A gond az, hogy a vegyület vékony bőrön át történő felszívódása korlátozott. Egy kínai és ausztrál kutatók által jegyzett friss kutatás szerint azonban a szteviozid segíthet megoldani ezt a problémát azáltal, hogy fokozza a minoxidil vízben való oldódását, és így hatékonyabb bőrbejutást tesz lehetővé.

A kutatók mikrotűs tapaszokat alkalmaztak genetikailag módosított, hajhullásra hajlamos egereken, az eredmények pedig rendkívül ígéretesek voltak.

Az Advanced Healthcare Materials szaklapban megjelent kutatás szerint a kontrollcsoportban, ahol csak hagyományos minoxidil-oldatot alkalmaztak, a kezelési terület mindössze körülbelül 25,7 százalékán nőtt vissza haj 35 nap alatt. Ezzel szemben a szteviozidos tapaszokat kapó egereknél már 67,5 százalékos volt a lefedettség. A haj növekedése is gyorsabban indult meg, és a hajhagymák is gyorsabban tértek vissza az aktív növekedési fázisba.

A kutatók szerint az eredmények azt jelzik, hogy az új módszer sokkal hatékonyabb lehet, mint ha önmagában minoxidilt alkalmaznának. Bármennyire is ígéretesek azonban az eredmények, hangsúlyozták, hogy ezek még csak egérszőrre, és nem emberi hajra vonatkoznak. Egyúttal jelezték: további kiterjedt állatkísérletekre lesz szükség ahhoz, hogy a kezelés eljuthasson az emberi klinikai vizsgálatokig, és csak ekkor fogják tudni felmérni, hogy ezek a mikrotűs tapaszok mennyire működnek hatékonyan az embereken.