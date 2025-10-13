Közel 6 kilós baba született az Egyesült Államokban

Egy termetes, Cassian nevű baba kisebb internetes szenzációvá vált, miután születésekor 5,8 kilogrammot nyomott. Shelby Martin újszülöttje rekordot is döntött a TriStar Centennial Kórházban, mivel ő lett az elmúlt három év legnagyobb újszülöttje. A csecsemő a császármetszés után egyből az újszülött intenzív osztályra került, ahol infúziót és oxigént kapott. Habár az újszülött az átlagosnál valóban jóval nehezebb volt, közel sem egyedülálló az eset. 2023-ban például Brazíliában született egy kisfiú, aki 7,3 kg-ot nyomott. De mégis, mennyire gyakoriak a nagy babák, és milyen szövődményekkel járhat a születésük – ezt mutatta be a Science Alert.

A nagy babák esetében az orvosi kifejezés a makroszómia, amely alatt a 4 vagy 4,5 kilogrammnál nehezebb csecsemőket értjük. Általánosságban elmondható, hogy a szülési szövődmények gyakoribbak lehetnek az anyák és a babák számára, ha a baba több mint 4,5 kilogrammot nyom. Minél nagyobb a baba, annál nagyobb szükség lehet beavatkozásokra a szülés során, például császármetszésre. Érdemes megemlíteni azt is, hogy a túlhordott terhesség esetén a babák általában nagyobbak, mivel több idejük van anyjukban növekedni.

A cukorbetegség, különösen, ha rosszul kontrollált, szintén nagyobb magzathoz vezethet.

Ez azért van, mert az anya magasabb vércukorszintje miatt a baba több energiához jut, mint amennyire szüksége van, amit zsírként tárol el. A statisztika szerint azok az anyák, akik a terhesség előtt vagy a terhesség alatt nagyobb testalkatúak, nagyobb valószínűséggel születhetnek az átlagosnál nagyobb babákat.

A nők számára a legjobb egészségügyi tanács az, hogy a terhesség előtt próbáljanak meg egészséges testsúlyúak lenni, vagyis a testzsír százalékuk célszerű, ha 30 alatt van. Emellett fontos, hogy kiegyensúlyozott étrendet kövessen, és korlátozza a telített zsírokban és cukrokban gazdag ételek és italok fogyasztását. A kismamák próbáljanak meg nem túl sokat hízni a terhesség alatt, és rendszeresen mozogni. Ha cukorbetegsége van, vagy ha ezt a terhesség alatt diagnosztizálták, fontos a vércukorszint és a baba növekedésének rendszeres ellenőrzése.