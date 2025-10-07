35 év után derült ki, hogy összecseréltek két újszülöttet Ausztriában

Csaknem 35 év után DNS-teszt segítségével sikerült igazolni a közelmúltban, hogy annak idején összecseréltek két újszülöttet egy osztrák kórházban. A közben már felnőtt két nő, akik 1990 októberében születettek Grazban, a közelmúltban találkozott egymással és biológiai szüleikkel – számolt be róla hétfőn az ORF osztrák közszolgálati műsorszolgáltató. A gyerekek koraszülötten jöttek világra, ezért kezdetben mindkettejüket inkubátorban tartották, kevés időt tölthettek az édesanyjuknál.

A kórház megerősítette, hogy annak idején elcserélték a lányokat. „Mélyen sajnáljuk, hogy megtörtént a hiba akkoriban” – fogalmazott a kórház igazgatója közleményében.

A gyermekcsere gyanúja néhány éve merült fel, mikor az egyik nőről véradáskor kiderült, hogy vércsoportja nem kompatibilis a szüleiével. A kórház vizsgálatot indított az ügyben, és 2016-ban a nyilvánossághoz is fordultak, hogy megtalálják a másik családot, de ezek az erőfeszítések eddig nem jártak sikerrel.

A másik nő csupán néhány hete tudta meg az igazságot születéséről, miután egy terhesség miatt megállapították a vércsoportját, és ez lendületet adott az ügy megoldásának. Végül mindkettejük DNS-vizsgálata igazolta, hogy kik voltak a biológiai szüleik.

A tévécsatornának nyilatkozó nő elmondta, hogy úgy érzi, mintha egy testvért kapott volna 35 évvel ezelőtt. A másik érintett, aki néhány éve már tisztában volt azzal, hogy születésekor elcserélték, elmondta, hogy a találkozásuk leírhatatlanul jó érzéssel töltötte el.

(MTI)