Halottakkal lakomáztak a kánaáni népek

Bronzkori temetkezési helyekre bukkantak Izraelben, egy ókori egyiptomi kikötő feltárása közben – írja a Heritage Daily. Az ásatások egyik legnagyobb felfedezése egy körülbelül 6,5 méter átmérőjű sírkamra, amelyet mészkőbe vájtak. Benne legalább 10 ember maradványait találták megannyi sírlelettel körülvéve.

A sírok mintegy 3300 évesek lehetnek, ekkor a mai Izrael, Palesztina, Jordánia és Libanon területét még sem az egyiptomi, sem más birodalmak nem birtokolták. Egy Kánaán néven illetett, városállamokból álló civilizáció létezett a helyszínen ekkor, amelyet kánaáni nyelveket beszélő népek laktak. Ezekhez az népekhez köthetőek a most megtalált sírok is, ami igazán értékessé teszi őket, hiszen a kánaáni temetkezési szokásokra utaló tárgyi bizonyítékok nagyon ritkák.

A mészkőben kialakított sírkamra elhunytjait több mint 140 kerámiaedénnyel temették el, valamint halakat, birkákat, kecskéket és növényi élelmeket is helyeztek a halottak mellé. Mindezek alapjáb a kutatók úgy gondolják, a sírokban magas rangú személyek nyugodhatnak, a temetési szertartásuknak pedig része lehetett egy hatalmas lakoma is, amely során az ételt a halotakkal is megosztották – derül ki a felfedezésről szóló tanulmányból. Az ókorban ez nem volt példátlan, többek között a rómaiak is rendeztek hasonló lakomákat.

