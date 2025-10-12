Vasárnap is marad a szeles, de napos idő, aztán jön a fordulat

Kellemes hőmérséklet, napsütés, ugyanakkor továbbra is erős szél jellemzi a hét utolsó napját – írja a Kiderül. A már-már vénasszonyok nyarát idéző idő azonban nem tart sokáig, a hét kezdetével jön is a fordulat.

Vasárnap a keleti tájakon kialakuló rétegfelhőzet egyes részeken akár tartósan meg is maradhat, míg másutt általában napos idő várható gomoly- és fátyolfelhőkkel – előbbiek időszakosan jobban össze is állhatnak.

Kisebb eső az északkeleti tájakon továbbra sem kizárt.

A nyugatias szél napközben nagy területen megélénkül, a magasabban fekvő részeken akár erős széllökések is előfordulhatnak. Kora délutánra többnyire 16 és 21 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten akadnak majd ennél pár fokkal hűvösebb területek is. Késő este 8-12 fok várható.

Hétfőn észak felől egy hidegfront hatására átmenetileg több helyen megnövekszik a felhőzet, az ezt követő napokban pedig fokozatosan csökken majd a várható maximum hőmérséklet.