A kezdetektől kudarcra volt ítélve az elátkozott sarki expedíció

Egy friss tanulmány segíthet jobban megérteni a Sir Ernest Shackleton által vezetett hírhedt antarktiszi expedíció történetét – írja a Live Science. A felfedező és csapata 1914-ben kelt útra az Endurance fedélzetén, a hajó 1915-ben süllyedt el a sarkvidéken, miután tíz hónapra csapdába esett a Weddell-tenger jegében.

Jukka Tuhkuri, a finnországi Aalto Egyetem munkatársa a hajót vizsgálva arra jutott, hogy az Endurance szerkezetileg nem volt megfelelő az útra, és valószínűleg a tulajdonosa is tisztában volt a hiányosságaival. „Ez nemcsak azt a romantikus narratívát kérdőjelezi meg, miszerint ez volt a korának legerősebb sarkvidéki hajója, hanem cáfolja azt a leegyszerűsítő elképzelést is, hogy a kormánylapát volt a hajó Achilles-sarka” – mondja a szakember.

A friss eredmények alapján meglehet, hogy az expedíció eleve kudarcra volt ítélve.

Ugyan az út nem érte el célját, a legénységnek végül csodával határos módon sikerült megmenekülnie.

Tuhkuri maga is csatlakozott ahhoz az expedícióhoz, amely 2022-ben felfedezte a roncsot. Ezt követően elemezte a szerkezetet, valamint azt, hogy miként reagálhatott a hajó a mozgó jégre. A vizsgálat során a legénység több tagjának naplóját és Shackleton néhány levelét is tanulmányozta.

A kutató végül több olyan strukturális problémát is feltárt, amely szerepet játszhatott a süllyedésben. Az Endurance viszonylag nagy gépteremmel bírt, ennek nehéz megerősítése pedig a hajótest egy részének elgyengüléséhez vezetett. Ráadásul ellentétben sok korabeli sarkkutató hajóval, az Endurance-on nem voltak átlós megerősítő gerendák.

A naplóbejegyzések is azt jelzik, hogy a süllyedést nem a kormány elvesztése okozta, persze elképzelhető, hogy ez is szerepet játszott benne. Ami biztosnak tűnik: a hajó hátsó oszlopai, gerince, teste és fedélzeti gerendái is súlyos károkat szenvedtek a jégbe préselődve. Tuhkuri szerint egyszerűen nem ilyen terhelésre tervezték, pedig a korszakban már jól ismerték a jég okozta kihívásokat.

Ezek tükrében elgondolkodtató, Shackleton miért az Endurance-t választotta, már csak azért is, mert a híres sarkkutató már 1914-ben arra panaszkodott egy levélben feleségének, hogy a hajó nem elég erős.

Az nem világos, hogy a járművet miért nem alakították át kellően. „Spekulálhatunk a pénzügyi nyomás vagy az időbeli korlátok kapcsán, ám az igazság az, hogy talán soha nem fogjuk megtudni, miért hozta meg Shackleton ezeket a döntéseket” – mondta Tuhkuri.