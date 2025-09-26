peruállatokállatvilágúj faj
Tudomány

Rejtélyes új emlős állatot fedeztek fel Peruban

Pedro Peloso
admin Stéger Dávid
2025. 09. 26. 08:04
Pedro Peloso

A tudomány számára eddig ismeretlen egéroposszumra bukkantak Peruban, az Andok hegység vonulatain. Az újonnan leírt faj a Marmosa chachapoya nevet kapta, és egyelőre nagyon keveset tudunk róla – írja a Live Science.

Még csak egyetlen példányát sikerült begyűjteni, így mind az életmódja, mind az elterjedési területe ismeretlen

nyilatkozta Silvia Pavan, a fajt felfedező expedíció vezetője.

A Marmosa chachapoya kis termetű erszényes emlős, mindössze 10 centiméteresre nőtt. Vörösesbarna bunda fedi, szeme körül fekete, álarcszerű foltokkal. Nevét a csacsapoják népéről kapta, akik még az Inka Birodalom kora előtt éltek az Andok hegységben, a mai Peru területén.

Pavan csapata az expedíció alkalmával több másik állatot is talált, amelyeket eddig ismeretlen fajoknak vélnek, ám ezeket egyelőre hivatalosan még nem írták le. Lapunk rendszeresen számol be új fajok felfedezéséről, korábbi cikkeink a témában alább elérhetők:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Sydney van den Bosch néhány hete kórházba került, orvosa azt mondta neki, felejtse el, hogy akár egy napra is elhagyja Magyarországot
Lázár János: A pedofilokat ki kell herélni, ezt be kell vezetni
„A sport soha nem adott nekem anyagi stabilitást” – újabb neves úszó csatlakozott a pénz miatt a doppingolimpiához
Azonnali hatállyal kirúgtak egy orvost a Dél-pesti Centrumkórházban
Sokkolta a „zsoltibácsizás” a kormányoldalt, pedig a Fidesznek évtizedes múltja van a fekete kampányokban
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik