Rejtélyes új emlős állatot fedeztek fel Peruban

A tudomány számára eddig ismeretlen egéroposszumra bukkantak Peruban, az Andok hegység vonulatain. Az újonnan leírt faj a Marmosa chachapoya nevet kapta, és egyelőre nagyon keveset tudunk róla – írja a Live Science.

Még csak egyetlen példányát sikerült begyűjteni, így mind az életmódja, mind az elterjedési területe ismeretlen

– nyilatkozta Silvia Pavan, a fajt felfedező expedíció vezetője.

A Marmosa chachapoya kis termetű erszényes emlős, mindössze 10 centiméteresre nőtt. Vörösesbarna bunda fedi, szeme körül fekete, álarcszerű foltokkal. Nevét a csacsapoják népéről kapta, akik még az Inka Birodalom kora előtt éltek az Andok hegységben, a mai Peru területén.

Pavan csapata az expedíció alkalmával több másik állatot is talált, amelyeket eddig ismeretlen fajoknak vélnek, ám ezeket egyelőre hivatalosan még nem írták le. Lapunk rendszeresen számol be új fajok felfedezéséről, korábbi cikkeink a témában alább elérhetők: