Az emberek 14 százaléka egyszerűen nem látja ezt az optikai illúziót

A különféle optikai csalódások amellett, hogy elszórakoztatják a laikust, a kutatók számára különösen izgalmasak, hiszen sokat elárulnak észlelésünkről, agyunk működéséről. Akadnak azonban olyan példák, amelyeket nem mindenki érzékel.

Az IFLScience szerint ezek közé tartozik az a fehér háttérből, fekete pontokból és egy középső, homályos, nagyobb foltból álló vizuális illúzió, amelyet csupán az emberek 86 százaléka képes teljes egészében megtapasztalni.

Az ábra lényege, hogy ha elég mélyen nézünk a foltra, az látszólag tágulni kezd.

A szakértők egyelőre nem értik, mi az észlelésbeli eltérés oka.

Egy korábbi tanulmányban megállapították, hogy az illúzió olyan hatékonyan téveszti meg az agyunkat, hogy sokak pupillája kitágul tőle, mintha valóban sötétbe lépnének. Ha viszont a folt fekete helyett színes, a mintázat összehúzza a pupillát.

Dr. Bruno Laeng, az Oslói Egyetem pszichológusa és a csapat tagja szerint a táguló lyuk rendkívül dinamikus illúzió, a folt elmosódása vagy árnyékátmenete az optikai áramlás benyomását kelti, mintha a megfigyelő egy alagútban haladna. A szakemberek vizsgálatukba 50 normál látású alanyt vontak be, majd megkérték őket, hogy értékeljék az optikai csalódás erejét, miközben szemmozgásukat és pupillájukat monitorozták.

A résztvevők nagyjából 14 százaléka nem érzékelt semmit az illúzióból, ha a folt fekete volt, 20 százalékuk pedig akkor, ha színes. Az is kiderült, hogy minél erősebbnek látja valaki a tágulást, pupillája annál hevesebben reagált.

Az illúzió azt jelzi, hogy a pupilla tágulását és szűkülését nem egyszerűen a fizikai környezetben bekövetkező valós változások vezérlik, ehelyett az egyéni észlelés is befolyásolja.